Polícia investiga homicídio de jovem em Novo Repartimento

Um homicídio foi registrado na madrugada de domingo (8), no Distrito de Belo Monte, a 90 quilômetros da sede de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. Flávio Silva Pereira, de 20 anos, foi morto após ser atingido por um disparo de arma de fogo enquanto estava em frente à residência de sua namorada, localizada na Rua Flamengo, no Bairro Jacundá. O crime ocorreu por volta de 00h30, e a vítima morreu no local.

De acordo com as investigações preliminares, o disparo possivelmente foi efetuado com uma espingarda calibre 20, devido aos múltiplos ferimentos encontrados na lateral esquerda do corpo e no braço de Flávio. A ausência de iluminação adequada no local impediu a identificação do autor do disparo, que fugiu logo após o crime.

A Polícia Civil foi acionada e enviou uma equipe ao local por volta das 3h30. No entanto, o corpo já havia sido retirado pelo pai da vítima, o que pode comprometer a preservação de evidências. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do homicídio e identificar o responsável. As investigações continuam em andamento. (Portal Debate)

