Estado realiza lançamento de sementes para recuperar áreas afetadas por queimadas no Pará

(Foto: Bruno Cruz / Agência Pará) – Ação do Corpo de Bombeiros lançou 240 quilos de sementes na Ilha de Arapujá, em Altamira/PA.

Em uma ação histórica e inovadora, o Governo do Estado do Pará, por meio do Corpo de Bombeiros Militar, realizou nesta segunda-feira (13 janeiro) o lançamento de 240 quilos de sementes para reflorestar a Ilha do Arapujá, em frente à orla de Altamira, no sudoeste do estado. A área de 600 hectares de mata nativa foi devastada por um incêndio de grandes proporções em outubro de 2024.

De acordo com o Major Gilmarcos da Silva, comandante do 9º Grupamento Bombeiro Militar, a ação reforça o compromisso do Estado com o meio ambiente e integra a Operação PAN, que está alinhada à Operação Fênix. Esta iniciativa tem como foco a recuperação de áreas degradadas e o gerenciamento de riscos e desastres. “As sementes serão dispersas pelo helicóptero dos Bombeiros, que anteriormente foi utilizado no combate a incêndios florestais. Agora, ele atua na recuperação dessas áreas, com sementes selecionadas pelo Instituto ISA e locais mapeados com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente”, explicou o Major.

A iniciativa conta também com a parceria da Prefeitura de Altamira. Segundo o prefeito Loredan Mello, o trabalho contribuirá não apenas para o reflorestamento da ilha, mas também para a prevenção de novos incêndios, melhorias climáticas e fortalecimento do turismo local. “É um momento histórico que merece nosso reconhecimento ao Governo do Estado e ao Corpo de Bombeiros pela dedicação ao meio ambiente”, afirmou.

Mobilização e expansão das ações

Durante a Operação PAN, foram utilizados uma aeronave, cinco viaturas e mobilizados cerca de 30 profissionais. A iniciativa deve ser expandida para outros municípios que também sofreram com incêndios florestais, como Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará.

Espécies nativas para revitalização

O lançamento incluiu sementes de cerca de 30 espécies nativas, como Anajás, Fava Carazinho, Cajueiro, Falso Pau Brasil, Bacaba e Andiroba. Essas espécies foram escolhidas para garantir o equilíbrio do ecossistema, crescendo sem competição com as árvores pioneiras e promovendo a restauração da vegetação original.

Inspeções preventivas

No domingo (12/1), as equipes realizaram inspeções no Tabuleiro do Embaubal, em Senador José Porfírio, e na Ilha de Urucuicaia, em Porto de Moz. Esses locais foram identificados por imagens de satélite como áreas prioritárias para intervenções ambientais devido às cicatrizes de queimadas.

A ação marca um passo significativo na preservação ambiental no Pará, unindo esforços governamentais e municipais para mitigar os impactos das queimadas e promover a sustentabilidade.

