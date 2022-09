Com dívida milionária, Belo e Gracyanne irritam credores com viagem de luxo

(Foto:Reprodução/Instagram) – Belo e Gracyanne Barbosa estão em Portugal. Segundo a jornalista Fabíola Reipert, do quadro A Hora da Venenosa, da Record TV, o casal está curtindo uma viagem de luxo. Eles voaram na classe executiva e visitaram restaurantes caros na Europa. Porém, essa ostentação nas redes sociais deixou as pessoas a quem eles devem dinheiro irritadas.

O cantor e a musa fitness foram a Portugal porque o pagodeiro vai realizar um show no país no próximo domingo (4). Enquanto o dia da apresentação não chega, eles aproveitam para turistar e deixam de lado as dívidas que somam quase R$ 8 milhões.

Entre os credores de Belo e Gracyanne, está uma mulher que os acusa de não pagar aluguel. A proprietária de uma mansão em Moema, zona sul de São Paulo, diz que eles também não pagaram o IPTU do imóvel e que a água e a luz foram cortadas por falta de pagamento.

“Tive um prejuízo gigantesco. Eles pagaram seis meses adiantado no início, que é para impressionar. Depois, ele simplesmente para de pagar. Ele me deixou com um buraco que passava de R$ 1 milhão. Para finalizar, encostou um caminhão na calada da noite e fez a rapa. Levou um monte de coisa, o cara pegou uma TV minha de 70 polegadas e levou embora”, disse a dona do imóvel ao Balanço Geral SP.

Além desse caso, há outra acusação de dívida de aluguel contra Belo e Gracyanne. O proprietário de uma mansão no bairro Planalto Paulista, também em São Paulo, diz que o casal não arcou com as despesas de aluguel e cotas de IPTU por quase três anos e os acusa de deixar a mansão em péssimas condições. (Com informações de Famosos e TV | Do R7).

Jornal Folha do Progresso em 01/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...