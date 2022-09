Casal de traficantes oferecem R$ 1,500 reais a policiais para não serem presos em Novo Progresso

Material apreendido (Foto: Reprodução PM) – A PM constatou que se tratava de um veículo com atitude suspeita, ao fazer abordagem encontrou um casal com drogas e fez a prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes e corrupção ativa

O caso aconteceu nesta terça-feira,30 de agosto, em via pública na cidade de Novo Progresso. Conforme registro da polícia Militar, em ronda, os oficiais avistaram um veículo em atitude suspeita, ocasionando o procedimento de abordagem.

De acordo com as informações, o veículo era de aplicativo, abordado pela guarnição da Policia Militar, no início da noite desta terça – feira (30), e nele estavam Beatriz Costa de Souza e Adailson Silva Assunção Filho.

Na revista pessoal, com a mulher foi encontrada uma trouxa de uma substância análoga à maconha pesando 76,5 gramas e uma outra aparentando ser crack de 1,5 gramas. Com o homem, nada foi encontrado, mas ele afirmou o envolvimento quando disse que ele só fazia a entrega dos entorpecentes para ela não aparecer.

Beatriz ainda fez uma oferta no valor de R$ 1.500,00 aos policiais para não serem apresentados, com isso infringindo a lei de corrupção ativa.

Para polícia, Beatriz disse que Adaisom só fazia a entrega da droga para mesma não aparecer.

A acusada foi presa, em flagrante, por tráfico de entorpecentes e corrupção ativa, tentou corromper os policiais militares oferecendo 1.500 reais para que não fosse apresentada. O casal foi apresentado na Delegacia de polícia civil (DEPOL) para procedimentos cabíveis.

Material apreendido:

– Uma e meia (1,5) grama análoga a crack;

-Setenta e seis (76,5) grama de maconha;

– Cinquenta e cinco reais (55) em espécie.

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/09/2022/08:05:53 com informaçoes da PM

