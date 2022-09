Operação apreende motos, armas e embarcações carregadas de toras de madeira no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em relação ao balanço parcial da operação e as madeiras e barcos apreendidos, a Segup não detalhou se a suspeita é que as madeiras tenham sido extraídas de forma ilegal. Também não foram repassados detalhes e motivações das prisões e das demais apreensões.

Policiais e profissionais da Secretaria de Meio ambiente estadual devem seguir atuando na operação na região de Igarape até segunda-feira (5), atuando nois rios, na malha hidroviária, e também nas estradas, nas rodovias, com auxílio de funcionários do Detran.

Duas embarcações carregados de madeira de diferentes espécies, drogas, 11 armas, 13 motos e 82 munições foram apreendidas em Igarapé-Miri, na região do Baixo Tocantins, no Pará. Quatro pessoas foram presas em flagrante e quatro mandados de prisão também foram cumpridos.

Operação apreendeu embarcações com toras de madeira em rios de Igarapé-Miri, no Pará — Foto: Segup/Divulgação

