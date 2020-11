Com doença rara, jovem Itaitubense de 19 anos precisa de doação de sangue tipo O+

Valdete Melo, 19 anos.( Foto: reprodução)

A jovem Itaitubense Valdete Melo, de 19 anos, foi diagnosticada aos 3 anos de idade com uma doença considerada rara denominada de Anemia Falciforme, e que não tem cura.

Essa doença é uma condição inata, ou seja, as pessoas nascem com ela a qual persiste por anos ou até mesmo por toda a vida. É uma doença genética e hereditária caracterizada por uma alteração anatômica nos glóbulos vermelhos.

Em conversa com o Plantão, Valdete contou que, em razão da inexistência de tratamento na rede hospitalar em Itaituba, ela constantemente viaja para receber tratamento e doação de sangue no município de Santarém.

Por falta de Centro de Doação de Sangue em Itaituba, a jovem está aguardando uma bolsa de sangue vinda do hemocentro da Capital Belém, o que deve durar cerca de uma semana. “Estou muito fraca. Apenas queria tomar sangue e ficar bem logo”, disse ela.

Em post em sua conta pessoal no Facebook, a jovem discorre brevemente sobre a doença e a necessidade que o corpo possui de receber sangue.

“Pra quem não me conhece me chamo Valdete, tenho 19 anos. Descobri que tinha anemia falciforme com 3 aninhos, então hoje estou com pouco sangue no meu corpo, muito abaixo da média, e preciso repor, eu tenho a famosa #anemiafalciforme. Preciso tomar sangue e meu sangue tem que ser #fenotipado. Meu tipo sanguíneo é O+”.

Prosseguindo com o relato, Valdete faz questão de enfatizar a importância da doação de sangue e sua efetividade que pode salvar a vida de muitas pessoas que dependem desse ato humanístico.

“E eu também sei que tem muita gente que precisa, e depende disso. Por favor, seja um doador de sangue, você pode salvar a vida de alguém! Alguém espera por isso! Você é o tipo certo na vida de alguém”, finaliza.

Portanto, caso você, que tenha o tipo sanguíneo O+ e queira ajuda-la, entre em contato pelo telefone (93) 99133-3766. Reiterando, em razão de Itaituba não dispor de Centro de doação, a coleta deverá ser feita em Santarém.

