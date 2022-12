Estuprador em serie é preso no Pará

ESTUPRADOR EM SÉRIE E PRESO PELA POLÍCIA CIVIL DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.

Na manhã desta Sexta-feira (16/12/2022), por volta das 10h30, a Polícia Civil após dois meses de investigação, a equipe da Delegacia de Polícia Civil do Município de Anapu conseguiu capturar um indivíduo que estava aterrorizando as mulheres da região.

“Erivaldo Cortez dos Santos”, foi preso pela Polícia Civil de Anapu suspeito de ter cometido pelo menos cinco estupros, agindo sempre com o mesmo modo de invadir as residências das vítimas pela madrugada e usando uma máscara balacrava preta.

Após as investigações, a Polícia chegou -se identificação do criminoso e também descobriu que ele estava escondido em uma casa localizada no Bairro Alto Bonito em Anapu. “Erivaldo Cortez”, também tem um mandado de prisão preventiva do Estado do Maranhão, onde responde processo por estupro e era considerado foragido da justiça.

Durante buscas no local, a Polícia encontrou em poder do suspeito uma máscara balacrava de cor preta, possivelmente utilizada nos crimes. Segundo informações, o indivíduo estudava a rotina das vítimas antes de agir, ele usava a máscara balacrava e invadia as casa sempre a noite usando um capuz.

Era em média duas vítimas a cada mês, a última foi a dois dias atrás. Ao todo foram cinco mulheres vítimas de estupros por esses indivíduo que agora foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Anapu para a realização dos procedimentos cabíveis e será encaminhado para o complexo Penitenciário de Vitória do Xingu e ficará a disposição da Justiça.

Fonte: Repórter Cinematográfico Carlos Calaça com informações da Polícia Civil de Anapu.

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/12/2022/07:05:53

