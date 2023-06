Com dois paraenses entre os titulares, CPI das ONGs do Senado vota requerimentos nesta terça-feira

Plínio Valéria foi o senador que propôs a criação da CPI e agora presidente a Comissão (Foto:Marcos Oliveira/Agência Senado).

Na lista, há 37 requerimentos, incluindo pedidos de informação ou convida para lideranças indígenas e representantes de órgão

Foi agendada para esta terça-feira (20), em sessão marcada para começar às 11h, a votação de requerimentos de pedidos de informações ou convites apresentados por parlamentares da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das ONGs do Senado Federal.

Até a manhã desta segunda-feira (19), 37 requerimentos estavam na lista, inclusive convites para que lideranças indígenas prestem esclaricmentos ao colegiado, bem como a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, Ricardo Sales, deputado Federal e ex-ministro de Estado do Meio Ambiente, general Augusto Heleno, ex-ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e Aldo Rebelo, ex-deputado federal e ex-Ministro.

Também há requerimentos com pedidos de informações a órgãos como Ministério da Justiça e Segurança Pública, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), entre outros.

A CPI foi instalada na última quarta-feira (14) e tem como foco investigar o financiamento das ONGs, incluindo recursos públicos, como do Fundo Amazônia, e verbas recebidas do exterior. Se os pedidos forem aprovados pela comissão, as datas de oitivas apenas serão marcadas. Porém, entre as solicitações que serão votadas nesta terça-feira estão apenas convites – não há convocações. Ou seja, caso as solicitações sejam aprovadas pelo colegiado, os convidados não são obrigados a comparecer à reunião.

Dos 11 titulares do colegiado, dois são paraenses: Beto Faro (PT) e Zequinha Marinho (Podemos). A CPI tem ainda sete senadores suplentes.

Confira os 11 senadores titulares da CPI das ONGs do Senado:

Confúcio Moura (MDB-RO);

Marcio Bittar (União Brasil-AC);

Styvenson Valentim (Podemos-RN);

Plínio Valério (PSDB-AM);

Zenaide Maia (PSD-RN);

Lucas Barreto (PSD-AP);

Beto Faro (PT-PA);

Chico Rodrigues (PSB-RR);

Jaime Bagattoli (PL-RO);

Zequinha Marinho (Podemos-PA);

Dr. Hiran (PP-RR)

Veja os requerimentos que devem ser votados nesta terça-feira (20)

Requerimento 1/2023: Convida Luciene Kujãesage Kayabi, liderança indígena.

Requerimento 2/2023: Convida Adriel Kokama, liderança indígena.

Requerimento 3/2023: Convida Alberto Brazão Goes, liderança indígena.

Requerimento 4/2023: Convida Valdeci Baniwa, liderança indígena.

Requerimento 5/2023: Convida Marcelo Xavier, ex-presidente Funai.

Requerimento 6/2023: Convida Miguel dos Santos Correa, Cacique da Aldeia Bragança.

Requerimento 8/2023: Convida Eduardo Fortunato Bim, Procurador Federal e ex-Presidente do Ibama.

Requerimento 9/2023: Convida Luiz Fernando Corrêa, Diretor-geral da Abin.

Requerimento 10/2023: Convida Lorenzo Carrasco, jornalista.

Requerimento 11/2023: Convida Evaristo de Miranda, pesquisador aposentado da Embrapa.

Requerimento 12/2023: Convida Ricardo Sales, Deputado Federal e ex-Ministro de Estado do Meio Ambiente.

Requerimento 13/2023: Convida o Senhor General Augusto Heleno, Ex-ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

Requerimento 14/2023: Convida o Senhor Rodrigo Agostinho, Presidente do Ibama.

Requerimento 15/2023: Convida o senhor Aldo Rebelo, ex-deputado federal e ex-Ministro de Estado.

Requerimento 16/2023: Convida Marco Túlio Scarpelli Cabral, conselheiro da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores.

Requerimento 17/2023: Convida a Senhora Joenia Batista de Carvalho, Presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas.

Requerimento 28/2023: Convida o Pesquisador Luís Ercílio Faria Junior, pesquisador e doutor em Ciências Naturais da Universidade Federal do Pará.

Requerimento 29/2023: Convida o Senhor Raimundo Ferreira de Sousa, morador da Comunidade Capixauã.

Requerimento 30/2023: Convida o Senhor Luiz Carlos Molion, professor e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas.

Requerimento 31/2023: Convida o senhor Benjamin Benzaquen Sicsú, presidente do Conselho de Administração da Fundação Amazônia Sustentável.

Requerimento 32/2023: Convida Ysani Kalapalo, liderança indígena.

Requerimento 33/2023: Convida a Deputada Federal Sílvia Waiapi, deputada federal.

Requerimento 34/2023: Convida Marina Silva, Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Requerimento 37/2023: Convida Marcelo Norkey Duarte Pereira, conselheiro da área de prestação ambiental triunfo do Xingu, no estado do Pará.

Requerimento 7/2023: Requer que sejam prestadas informações pela Receita Federal.

Requerimento 18/2023: Requer que sejam prestadas informações pelo MRE (Ministério das Relações Exteriores)

Requerimento 19/2023: Requer que sejam prestadas informações pelo MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima)

Requerimento 20/2023: Requer que sejam prestadas informações pela FUNAI (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).

Requerimento 21/2023: Requer que sejam prestadas informações pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)

Requerimento 22/2023: Requer que sejam prestadas informações pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência)

Requerimento 23/2023: Requer que sejam prestadas informações pelo TCU (Tribunal de Contas da União)

Requerimento 24/2023: Requer que sejam prestadas informações pela CGU (Controladoria- Geral da União)

Requerimento 25/2023: Requer que sejam prestadas informações pelo MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública)

Requerimento 26/2023: Requer que sejam prestadas informações pelo Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis)

Requerimento 27/2023: Requer que sejam prestadas informações pelo ICMbio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade)

Requerimento 35/2023: Requisita Perito da PF.

Requerimento 36/2023> Requisita servidor do TCU.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/06/2023/09:43:11

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...