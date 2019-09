Com falha de Cássio, Corinthians perde do Fluminese e sai do G4

Por: Gazeta Esportiva (foto: Mailson Santana/assessoria)15/09/2019 16:58/- O Corinthians encerrou sua campanha no primeiro turno do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. No Estádio Mané Garrincha, com uma falha grave do goleiro Cássio, o time alvinegro perdeu por 1 a 0 do ameaçado Fluminense e deixou o grupo dos quatro primeiros.

Com 32 pontos ganhos, um a menos que o Internacional, o Corinthians cai para o quinto lugar do Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense contabiliza 18 pontos e, como tem uma vitória a mais que o Cruzeiro, sobe para o 16º posto, saindo da zona de rebaixamento.

Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians entra em campo para enfrentar o Bahia às 19 horas (de Brasília) de sábado, na arena de Itaquera. O Fluminense, por sua vez, faz um duelo direto para fugir do rebaixamento contra o Goiás às 19 horas de domingo, no Serra Dourada.

O jogo – Com um público pequeno no Estádio Mané Garrincha, o Corinthians assustou em duas jogadas aéreas. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Gil cabeceou na trave de Muriel. Em nova cabeçada, Gustavo se antecipou à marcação em cruzamento de Janderson e completou com perigo.

O Fluminense respondeu em cobrança de falta colocada de Nenê e conseguiu inaugurar o marcador aos 39 minutos do primeiro tempo. O meia Paulo Henrique Ganso arriscou de fora da área e o goleiro Cássio tentou encaixar a bola, mas acabou tomando um frango.

Em vantagem, o time tricolor tentou aproveitar o momento positivo e voltou a chegar de forma consistente nos minutos finais do primeiro tempo. João Pedro recebeu de Yoni e rolou para Nenê. O veterano invadiu a área e tentou cruzar ao invés de chutar, dando chance para a zaga corintiana afastar.

O Corinthians voltou melhor para o segundo tempo e tentou aumentar seu volume de jogo em busca do empate. Logo no começo, Janderson recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu com perigo. Colocado no lugar de Júnior Urso, Jadson depois cruzou para cabeçada por cima de Gustavo.

Diante do desenho da partida, com Cássio sem correr grandes riscos, o técnico Fabio Carille resolveu adiantar mais o Corinthians e sacou o volante Gabriel para a entrada do centroavante Vagner Love. O treinador corintiano ainda trocou Boselli por Vagner Love.

A despeito das alterações de Fabio Carille, o time alvinegro foi incapaz de criar boas oportunidades para ameaçar o gol defendido por Muriel. Já o Fluminense conseguiu se defender com sucesso durante os sete minutos de acréscimo e garantiu mais três pontos na luta para fugir do rebaixamento.

