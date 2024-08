Receita Federal apreende produtos e maquinários voltados à produção de munição para armas, no PA

Receita Federal realiza grande apreensão de produtos para armas de fogo, no Pará. — Foto: Divulgação/Receita Federal

Aparato bélico foi retido e uma parte considerada perigosa foi separada e repassada aos cuidados da equipe de bombeiros.

Fiscais da Receita Federal apreenderam insumos e maquinários destinados à confecção e recarga de munição para armas de fogo nesta terça-feira (6), no porto de Vila do Conde, município de Barcarena, no nordeste do Pará.

Entre os materiais encontrados estão 300 projéteis para preparação de munição, cerca de 25 kg de pólvora, prensas para recarga de munição, paquímetros analógicos, aparadores, espoletadores manuais, martelos de inércia e preparadores de estojo.

Os agentes também apreenderam lubrificantes para projéteis, matrizes de precisão, medidores de cartucho, tamboreadores, livros e manuais sobre recarga de munição.

O aparato bélico foi retido e uma parte considerada perigosa foi separada e repassada aos cuidados da equipe de bombeiros civis do operador portuário para armazenamento em local adequado até que seja feita pela Receita Federal sua entrega ao Exército Brasileiro.

A apreensão faz parte de um trabalho da Receita Federal para combater o contrabando e a entrada de produtos irregulares no país.

Publicado por Jornal Folha do Progresso em 08/08/2024/13:19:22

