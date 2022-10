Suspeito de furtos é baleado ao tentar contra a vida de policial em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O caso foi registrado como furto ao delegado de plantão Fábio Amaral. (Com informações do O Impacto).

O indivíduo então foi alvejado no pé com disparo de pistola .40. Após neutralizado, foi algemado e conduzido ao pronto-socorro por uma equipe do Samu, para tratamento médico.

O suspeito, ao perceber estar sendo procurado, seguiu para outra residência, onde pegou roupas no varal para se trocar e tentar despistar os homens da lei. Em ato contínuo, já no bairro Alvorada, Fábio de Freitas, foi pego tentando furtar uma máquina de lavar.

A vítima ainda correu atrás do suspeito a fim de reaver seu celular modelo Iphone que havia caído no chão durante a fuga, mas foi confrontado pelo meliante que utilizou um pedaço de madeira. A PM foi acionada e realizou diligências na localidade.

You May Also Like