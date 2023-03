Com gol de Suárez, Grêmio bate o Ferroviário e avança na Copa do Brasil

O Grêmio confirmou seu favoritismo e venceu o Ferroviário por 3 a 0 nesta quinta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Na Arena do Grêmio, os gaúchos garantiram uma vaga na terceira fase do torneio com gols de Bruno Alves, Luis Suárez e Ferreirinha.

Com a classificação, o Grêmio descobrirá seu adversário após o sorteio que será feito pela CBF. O Tricolor Gaúcho volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Ypiranga no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. No Estadual, a equipe ainda não foi derrotada.

O Ferroviário deixa a Copa do Brasil com R$ 1,65 milhões em premiação por ter alcançado a segunda fase. O próximo desafio da equipe será no domingo, quando encara o Fortaleza pela volta da semifinal do Campeonato Cearense, no Castelão.

O Grêmio dominou o primeiro tempo da partida, mas parou diversas vezes em grandes defesas de Douglas Dias. O primeiro a tentar foi Vina, que não marcou graças ao goleiro. Aos 17, Luis Suárez teve um pênalti para bater e também foi impedido de balançar as redes pelo camisa 1 do Ferroviário, que acertou o canto e espalmou.

O Tricolor Gaúcho tentou várias outras vezes, mas Douglas Dias defendeu quando Reinaldo e Bitello pararam em seu grande desempenho. Na primeira etapa, o goleiro foi o algoz de Luis Suárez. O uruguaio, além do pênalti perdido, falhou na tentativa de superá-lo outras três vezes. O gol do Grêmio só saiu aos 47 minutos, com Bruno Alves. Cristaldo cobrou falta para a área e o zagueiro completou de cabeça.

O segundo tempo foi melhor para o Grêmio. Aos 10, Luis Suárez roubou a bola na entrada da área, brigou com dois zagueiros e conseguiu se livrar. Com a perna esquerda, o uruguaio bateu rasteiro no canto direito e balançou as redes.

Os donos da casa fizeram o terceiro aos 27 minutos. Cristaldo finalizou para o gol com força, mas Douglas Dias conseguiu espalmar. No rebote Ferreirinha pegou de primeira com muita força para ampliar a vantagem do Grêmio. Aos 41, o camisa 10 dos mandantes quase marcou de novo, porém sua finalização parou em nova defesa do goleiro dos cearenses. Com informações do Gazeta Esportiva – foto: assessoria.

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/03/2023/09:41:41 com informações de Natalie Vanz Bettoni – Folhapress

