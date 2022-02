Com golaço de Ângelo, Santos bate o Salgueiro e avança à 2ª fase da Copa do Brasil

O Santos estreou com o pé direito na Copa do Brasil de 2022. Na noite desta quarta-feira, o Peixe derrotou o Salgueiro por 3 a 0, fora de casa, pela primeira fase do torneio.

Ângelo, Vinícius Zanocelo e Rwan anotaram os tentos decisivos do embate.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano, além de embolsar R$ 1,5 milhão, avançou para a segunda fase da competição, onde irá enfrentar o vencedor de Fluminense-PI x Oeste, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 15h30 (de Brasília), em Teresina.

O Santos volta a campo agora no domingo, às 18h30, quando recebe o Novorizontino na Vila Belmiro, pela nona rodada do Paulistão. Já o Salgueiro visita o Náutico na próxima quarta-feira, às 19 horas, pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano.

O jogo – Atuando com o apoio de seus torcedores, os anfitriões iniciaram a primeira etapa apertando. Com apenas um minuto, Léo Santos arriscou de longe e obrigou João Paulo a espalmar para escanteio. Na cobrança, a bola sobrou para Valdeir, que tentou surpreender com chute cruzado, mas parou no goleiro santista.

Depois do susto, os visitantes acordaram. Aos sete, Lucas Pires foi acionado pela esquerda e finalizou firme. A bola desviou no meio do caminho e passou a centímetros da trave. Aos 21, Ricardo Goulart recebeu na área e tentou encobrir Jerfesson, mas mandou por cima.

Já aos 24 minutos, a rede balançou. Ângelo disparou pela direita, cortou para o meio e bateu colocado para marcar um golaço e colocar o Santos na frente. Na sequência, Marcos Leonardo quase ampliou. O camisa 9 ficou livre na intermediária e soltou o pé. Atento, Jerfesson rebateu.

Na volta do intervalo, o Salgueiro partiu para cima em busca do empate. Com o relógio marcando oito minutos, Pedro Maycon aproveitou a sobra após cruzamento de Valdeir e bateu firme. A bola passou perto e assustou João Paulo.

Aos 18, Valdeir teve uma chance de ouro para marcar. Depois de boa trama pela esquerda, Léo Carioca cruzou rasteiro e encontrou o meia livre, na cara do gol. O camisa 10, no entanto, isolou. Minutos depois, foi a vez de Hudson tentar. O atacante recebeu cruzamento de Danielzinho e testou firme para boa defesa de João Paulo.

E os tentos acabaram custando caro. Isso porque, aos 31, Zanocelo ampliou para o Peixe. Lucas Pires foi acionado na ponta esquerda e cruzou com muita precisão na cabeça do volante, que se deslocou da marcação e saiu para o abraço.

Com 38 minutos, Marcos Leonardo perdeu uma chance inacreditável para fazer 3 a 0. O atacante recebeu ótimo passe rasteiro de Marcos Guilherme na entrada da pequena área, mas acabou isolando. Para alívio do camisa 9, o gol não fez falta, já que aos 46 Rwan balançou a rede pela primeira vez com a camisa alvinegra. Após boa tabela com Lucas Barbosa, o Menino da Vila saiu cara a cara com o goleiro e tocou com categoria para fechar a conta.

