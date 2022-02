Prefeitura de Novo Progresso segue recomendação da saúde pública e cancela carnaval nos espaços públicos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A cidade de Novo Progresso não terá carnaval nos espaços públicos e de rua neste ano. Essa decisão foi anunciada na tarde desta quarta-feira,23 de fevereiro de 2022, pela prefeitura com base em dados técnicos apresentados pelo Comitê Gestor Covid-19 sobre o crescimento de casos e contaminação de Covid-19 e do surto de gripe na cidade de Novo Progresso.

Decisão foi baseada em dados técnicos da Secretaria Municipal da Saúde, que apontaram um aumento considerável do número de novos casos de pacientes com alguma síndrome gripal na cidade.

