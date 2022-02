Flamengo derrota o Botafogo sem dificuldade em clássico pelo Carioca

O Flamengo mostrou que se recuperou da perda do título da Supercopa do Brasil. Os rubro-negros venceram por 3 a 1 o Botafogo, nesta quarta-feira, no Nilton Santos.

Com o resultado, os flamenguistas chegaram a 19 pontos e terminam a rodada na vice-liderança do Campeonato Carioca. Já os alvinegros seguem com 16, em quarto.

O Flamengo foi muito superior no primeiro tempo e construiu a vitória com gols de Pedro e Gabigol. Na etapa final, o Botafogo até tentou equilibrar as ações, mas viu Arrascaeta ampliar. Antes do fim, os alvinegros diminuíram com Léo Pereira, contra. (As informações são da Gazeta Esportiva – foto: Marcelo Cortes/assessoria)

Na próxima rodada, o Flamengo terá pela frente o Resende, neste domingo, no Nilton Santos. No mesmo dia, o Botafogo encara a Portuguesa, no Luso-Brasileiro.

O jogo – O Flamengo começou com mais intensidade o clássico e abriu o placar aos oito minutos. Arrascaeta deu belo passe para Pedro na área. O atacante dominou no peito e mandou para a rede.

Mesmo depois do gol, os rubro-negros seguiram na pressão. Tanto que os visitantes quase ampliaram dois minutos depois. Novamente Pedro foi lançado na área e finalizou. Gatito Fernández tocou na bola e viu Daniel Borges salvar o Botafogo em cima da linha. Depois, Arrascaeta acertou a trave alvinegra.

O Botafogo melhorou a marcação e conseguiu impedir as boas chances do Flamengo. Só que os rubro-negros seguiam tendo o domínio da posse de bola e não era incomodado pelos alvinegros.

Somente nos minutos finais, o Botafogo conseguiu finalizar com perigo, com Breno. No entanto, o Flamengo respondeu com estilo aos 49 minutos. Gabigol tabelou com Lázaro e finalizou para a rede para aumentar a vantagem rubro-negra no intervalo.

O segundo tempo começou movimentado. Cada equipe teve chance de marcar antes dos dois minutos. O Botafogo seguiu buscando diminuir o prejuízo e chegou a colocar a bola na rede, mas o lance foi anulado por impedimento no lance. O susto fez o Flamengo reagir e Gabigol acertou a trave alvinegra.

O Flamengo administrava o jogo, mas seguia com a postura ofensiva. Os rubro-negros foram recompensados aos 27 minutos, quando Arrascaeta recebeu passe na entrada da área e chutou no canto, sem chance para Gatito Fernández.

O novo revés foi sentido pelo Botafogo. Tanto que o Flamengo passou a ter tranquilidade com a posse de bola e continuou buscando o gol. Só que o Botafogo chegou ao gol de honra aos 39 minutos. Após cruzamento, Fabinho escorou e Léo Pereira acabou mandando para a própria rede para dar números finais no Nilton Santos.

Jornal Folha do Progresso em 24/02/2022/08:57:23

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...