Com golaço de Wesley, Palmeiras bate Chapecoense na primeira vitória no Brasileiro

(foto: Cesar Greco) – O Palmeiras conseguiu sua primeira vitória na edição de 2021 do Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. No Allianz Parque, com um golaço marcado pelo atacante Wesley, o time da casa decidiu no primeiro tempo e ganhou da Chapecoense por 3 a 1.

Com seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras sobe para o sétimo lugar da tabela de classificação. Já a Chapecoense, que estreou o técnico Jair Ventura, segue sem pontuar após duas rodadas e aparece na lanterna do torneio nacional.

Os dois times voltarão a campo para compromissos pela terceira rodada da Copa do Brasil. Às 16h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Frasqueirão, a Chapecoense visita o ABC. Às 19 horas do mesmo dia, no Allianz Parque, o Palmeiras encara o CRB.

O Jogo – Logo aos 6 minutos, pouco depois de Jailson defender chute de Fabinho, o Palmeiras saiu na frente. Mayke recebeu bom passe de Patrick de Paula pela direita e cruzou. Na tentativa de afastar, Laércio ajeitou para Wesley completar em cima da linha.

O time da casa cresceu no jogo e aumentou a diferença aos 14 minutos. Em cobrança ensaiada de escanteio pela esquerda, Gustavo Scarpa recebeu de volta e cruzou. Desajeitado, Busanello desviou e Luiz Adriano cabeceou para o gol. Analisado pelo VAR, o lance acabou validado.

Em grande estilo, o Palmeiras marcou o terceiro aos 41 minutos do primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque, Wesley recebeu em velocidade de Gustavo Scarpa e arrancou com a bola dominada. O atacante deixou Laércio no chão, cortou Ronei e finalizou com categoria para marcar um golaço.

A Chapecoense conseguiu diminuir a diferença logo no começo do segundo tempo, quando Wesley cometeu falta desnecessária sobre Ravanelli na entrada da área. Aos 9 minutos, Busanello cobrou forte e contou com falha do veterano goleiro Jailosn para marcar.

Abel Ferreira armou o meio de campo do Palmeiras com Patrick de Paula, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa. Um dos melhores em campo, o volante precisou sair no final do primeiro tempo em função de dores no quadril e fez falta durante a etapa complementar.

Após marcar seu gol em falha de Jailson, a Chapecoense não conseguiu incomodar o Palmeiras para buscar o segundo. O time da casa, por sua vez, soube como administrar a vantagem confortável no placar para garantir o primeiro triunfo no Brasileiro.

Fonte:Gazeta Esportiva em 06/06/2021 19:39

