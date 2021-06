Rogério Caboclo é afastado da presidência da CBF

(foto:Lucas Figueiredo/assessoria) – A Comissão de Ética da CBF decidiu neste domingo afastar Rogério Caboclo da presidência da entidade por 30 dias. A decisão veio após o dirigente ser acusado de assédio sexual e moral contra uma funcionária da instituição. A informação foi divulgada pelo GE.

Desta forma, Antônio Carlos Nunes assume o comando da CBF enquanto Caboclo permanecer afastado. Coronel Nunes é o vice mais velho da CBF e já exerceu o cargo máximo quando a Fifa suspendeu Marco Polo Del Nero.

Eleito para o cargo de mandatário em 2018, Rogério Caboclo foi acusado de assediar sexualmente e moralmente uma funcionária da CBF, que não teve o seu nome revelado. A denúncia foi protocolada na última sexta-feira na Comissão de Ética e na Diretoria de Governança e Conformidade.

Por meio de sua defesa, ele se defendeu e afirmou que irá provar a sua inocência. “A defesa de Rogério Caboclo responde que ele nunca cometeu nenhum tipo de assédio. E vai provar isso na investigação da Comissão de Ética da CBF”, disseram os advogados, ainda na sexta.

O afastamento de Caboclo é mais um capítulo da forte crise que atravessa a CBF. Na segunda-feira, a Conmebol anunciou que a Copa América será realizada no Brasil, após acordo com a entidade máxima do futebol nacional e também com o Governo Federal.

O Brasil foi escolhido depois que Colômbia e Argentina se retiraram da organização. Porém, a opção rendeu críticas por conta da situação da pandemia no País. A polêmica chegou também à Seleção Brasileira, que está reunida para a disputa das Eliminatórias.

Na quinta-feira, o técnico Tite admitiu que houve uma conversa do elenco com a direção da CBF. No entanto, o treinador explicou que o grupo só se pronunciará abertamente sobre o assunto na noite de terça, depois do jogo contra o Paraguai.

Já no início da tarde de sexta, a denúncia de assédio contra Caboclo veio à tona. No período da noite, ao término da vitória sobre o Equador, o capitão Casemiro avisou que o grupo tem uma opinião clara sobre a Copa América, mas avisou que só entrará em detalhes na terça, reforçando o discurso de Tite.

Agora, a Seleção segue a preparação para o jogo contra o Paraguai enquanto a CBF se reorganiza internamente. Neste domingo, Tite comandava um treino no momento em que a notícia do afastamento de Caboclo saiu.

Gazeta Esportiva em 06/06/2021 19:10

