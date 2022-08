Com gols de Ganso e Cano, Fluminense busca empate com Fortaleza e passa à semifinal

O Fluminense conquistou uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil 2022 com um empate em 2 a 2 com o Fortaleza, na noite desta quarta-feira, no Maracanã.

Depois de ver o Fortaleza abrir dois gols de vantagem na primeira etapa, o Tricolor voltou com tudo no segundo tempo e empatou o jogo.

Thiago Galhardo e Sílvio Romero marcaram para a equipe cearense e Ganso, de pênalti, e Germán Cano deixaram tudo igual.

Com a vaga assegurada, o Fluminense vai aguardar o final do confronto entre Corinthians e Atlético-GO, que estão jogando nesta quarta-feira, para conhecer o adversário da próxima fase.

Com a derrota por 1 a 0 no jogo de ida no Castelão, o Fortaleza começou a partida no Maracanã em desvantagem no placar agregado. Mas a equipe de Juan Vojvoda não demorou a deixar tudo igual e ainda terminou a primeira etapa em vantagem.

Os cearenses tentaram controlar a posse de bola no início e acabaram se beneficiando de uma falha da defesa Tricolor, aos 11 minutos. Thiago Galhardo aproveitou falha de Nino após lançamento de Titi e penetrou na área. O atacante chutou para o gol e a bola ainda bateu no goleiro Fábio, no zagueiro Manoel e por último em Nino antes de entrar.

Com o confronto empatado, o Flu se reequilibrou em campo e assumiu a iniciativa do jogo. As duas partes conseguiram produzir chances de gol na etapa inicial, mas foi mais uma vez o Fortaleza que mostrou eficiência.

No finalzinho do primeiro tempo, aos 45 minutos, a dupla de ataque cearense trabalhou bem e ampliou. Thiago Galhardo deixou Sílvio Romero na cara do gol e o atacante tocou para o fundo da rede na saída de Fábio.

Na volta do vestiário, o Fluminense partiu para cima em busca do gol desde o primeiro minuto. A atitude em campo acendeu a torcida que voltou a cantar e a empurrar o time.

A pressão Tricolor surtiu efeito e aos 14 minutos Matheus Martins foi derrubado na entrada da área e o VAR mostrou que houve o pênalti. Ganso cobrou com categoria e converteu para deixar tudo igual novamente.

O gol abalou o Fortaleza que ficou acuado enquanto o Flu mantinha a pressão em busca da vaga no tempo normal. Aos 26, Arias recebeu de Nonato na direita e cruzou. Germán Cano se atirou na bola e marcou seu 31º gol na temporada. Flu volta a ficar em vantagem no agregado.

Os comandados de Fernando Diniz passaram a controlar o jogo e administrar a vantagem, enquanto o Fortaleza não conseguiu encontrar forças para reagir. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 18/08/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...