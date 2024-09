Blaze: Justiça pede explicações e contratos de Neymar e Felipe Neto

Ação também é direcionada a outros influenciadores após um desempregado alegar ter perdido todas as suas economias ao apostar na plataforma. | Foto: Reprodução

Ação também é direcionada a outros influenciadores após um desempregado alegar ter perdido todas as suas economias ao apostar na plataforma.

Blaze é um site de apostas e cassino online sediado na ilha de Curaçau, uma ilha holandesa no Caribe. Parte do nome da Blaze no Brasil foi feito a partir de uma campanha de marketing digital, que usa uma rede de influenciadores com milhões de seguidores.

Em uma decisão publicada em agosto pela 5ª Vara Cível da Regional da Leopoldina, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que Neymar, Felipe Neto e outros influenciadores apresentem seus contratos firmados com a empresa Blaze.

Isso porque Erick Paiva, atualmente desempregado, entrou com ação argumentando que perdeu todas as suas economias em razão de apostas na plataforma. Conforme a decisão, os contratados tinham o prazo de 15 dias para mostrar a documentação. Em contrapartida, houve indeferimento inicial em relação ao pedido de exibição dos extratos de suas contas digitais.

Além de Neymar e Felipe Neto, os influencers Jhon Vlogs, Nanna Chara, Juju Ferrari também são réus no processo. As informações são do colunista Diego Costa, do portal ‘Uol’. A parte autora da ação alega que a Blaze obtém ganhos extraordinários por intermédio de suas plataformas, com vídeos e divulgações feitas pelos influenciadores. O conteúdo “garante” a obtenção de uma renda extra ao colocar dinheiro nos jogos.

Segundo Erick, depois de assistir vídeos divulgados por Neymar, Felipe Neto e outros influenciadores, ele decidiu por arriscar R$ 62 mil em apostas na Blaze. Todavia, afirmou que passou a perder o capital e que isso era contrário ao que divulgaram os influenciadores. Os advogados de Erick defendem que ele sofreu clara influência em razão do alto grau de ganho e confiabilidade passado pelos influenciadores. Afinal, estes apareceram nas imagens com discursos de afeição, criando, assim, uma sensação de confiança no público. Prints de posts de Neymar, Felipe Neto e outros influenciadores, aliás, foram anexados ao processo para comprovar a alegação do homem.

