Com gosto amargo, Fortaleza e Atlético-MG ficam no empate no Castelão

Fortaleza e Atlético-MG enfrentaram-se neste sábado, no Castelão, e ficaram no 2 a 2 pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com ambos na luta contra o Z4, a igualdade tem gosto amargo para os dois lados.

Com o resultado, as duas equipes continuam empatadas no número de pontos, agora com 36. O Leão é o 12º colocado, enquanto o Galo aparece uma posição abaixo. Ambos podem ficar ainda mais perto do Z4 até o fim da rodada.

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira, às 19h30, quando visita o Corinthians em Itaquera. No mesmo horário o Atlético-MG tenta se recuperar contra o Goiás no Mineirão.

A primeira etapa foi muito movimentada no Castelão. O gol que inaugurou o placar demorou apenas 14 minutos para sair. Osvaldo recebeu na entrada da área e descolou um bom cruzamento para Gabriel Dias, que escorou de cabeça, no contrapé do goleiro, para colocar o Fortaleza em vantagem.

O Atlético-MG não desanimou e, depois duas boas chances, chegou ao empate com Patric, aos 23. Na saída errada de Felipe Alves, o lateral pegou a sobra e mandou uma bomba do meio da rua para igualar o jogo.

Mesmo com o gol na falha de seu goleiro, o Fortaleza também não se abateu e tratou de ficar novamente à frente do placar. Aos 27, Juninho cobrou escanteio fechado e Gabriel Dias apareceu mais uma vez de cabeça para fazer o segundo dele no jogo.

Logo no início do segundo tempo, com menos de um minuto, Geuvânio parou o contra-ataque do Fortaleza, foi expulso e complicou ainda mais a situação do Galo.

Mesmo com a vantagem numérica, entretanto, o Fortaleza demonstrou dificuldades para construir os ataques. A equipe até chegava perto da área adversária, mas não conseguia o último passe para a finalização.

Já na reta final do jogo, aos 38, o Fortaleza pediu um pênalti em jogada de Igor Rabello com André Luís, mas a arbitragem não marcou nada. Dois minutos depois, o Galo chegou ao gol de empate com Fábio Santos, após jogada de Marquinhos.

Fonte:Gazeta Esportiva 02/11/2019 18:26

