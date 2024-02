Com investimento de R$ 50 milhões governo do estado investe em pavimentação de ruas em Castelo de Sonhos , Cachoeira da Serra e Altamira.

Estado investe em saneamento em Castelo de Sonhos e beneficia população com geração de emprego e renda – (Fotos:Rosivaldo Almeida/SECOM)

A execução de pavimentação asfáltica avança no Distrito e já chegou a 10 das 12 ruas contempladas pela Ordem de Serviço, anunciada pelo governador Helder Barbalho, em dezembro de 2023, que corresponde a 6 quilômetros de asfalto.

Castelo de Sonhos – O distrito vai receber os serviços de drenagem, terraplanagem, calçada, meio-fio e sinalização horizontal e vertical estão sendo executadas pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), com investimento superior a R$ 15 milhões.

Obras estão em ritmo acelerado em 12 ruas do Distrito que já deve começar a receber asfalto na próxima semana.

As obras já iniciaram há aproximadamente dois meses, quando os trabalhos de pavimentação asfáltica foram autorizados pelo Governo do Estado, na região. São 6 quilômetros de terraplenagem, limpeza, pavimentação e recapeamento asfáltico.

Os serviços de drenagem, terraplanagem, calçada, meio-fio e sinalização horizontal e vertical estão sendo executadas pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), com investimento superior a R$ 15 milhões.

Conforme divulgou agencia de Notícias do Governo Estadual, um dos engenheiros responsáveis pela obra Neudson Barros, destaca que as obras estão avançadas e com cronograma estruturado para novos trabalhos, previstos para iniciar nesta segunda-feira, 26.

“Das 12 ruas que vão ser pavimentadas aqui no distrito, já temos nove ruas com os serviços de terraplenagem concluídos. Esta semana, vamos iniciar a pavimentação asfáltica, e também os serviços de meio-fio, calçadas e sarjetas”, explicou o engenheiro.

Duas das vias beneficiadas são a Avenida Santo Antônio e a Rua Francisco Ratski, no centro do distrito. Os serviços executados garantem mais acessibilidade, mobilidade urbana e qualidade de vida para a população, com segurança viária para pedestres e veículos que transitam em perímetro urbano.

“Vai melhorar muito, aqui as ruas são cheias de buracos e essa obra vai ajudar bastante a trazer melhorias para a população”, disse o morador Paulo Bento da Silva, que veio do estado do Mato Grosso para trabalhar na cidade como motorista.

Investimento – Em dezembro do ano passado, com valor de R$ 50 milhões, o Governo do Estado assinou a Ordem de Serviço para a pavimentação e recapeamento de 22 quilômetros no município de Altamira: Castelo de Sonhos ficou com 6 quilômetros. O restante será distribuído para pavimentação dentro do município e no distrito de Cachoeira da Serra, também pertencente à Altamira.

