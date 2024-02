Obra do novo prédio do Posto Policial de Castelo dos Sonhos no Pará está em fase de conclusão

(Foto: Rosivaldo Almeida/Agência Pará)- A nova estrutura garantirá melhores condições de trabalho aos policiais militares e de atendimento à população.

O novo prédio do 114º Posto Policial Destacado, no Distrito de Castelo de Sonhos, em Altamira, sudoeste paraense, está em fase final de construção. A construção da nova sede, realizada em parceria do Governo do Estado e Prefeitura Municipal, contará com salas administrativas, reserva de armamento, alojamentos (masculino e feminino), banheiros, copa/cozinha, refeitório, garagem, garantindo melhores condições de trabalho aos policiais militares e também, um melhor atendimento à população.

“O nosso posto representa mais segurança para a comunidade. Trabalhamos intensamente para evitar homicídios, assaltos, entre outros crimes. Castelo de Sonhos é um lugar com muita movimentação, por isso, fazemos rondas nos períodos matutino, vespertino e noturno. Esse novo espaço vai trazer mais comodidade e conforto para que a gente desempenhe nossas atividades e que a população seja melhor atendida”, destaca o sargento Francisco Doriedson Lira, comandante do 114° Posto.

O Distrito de Castelo de Sonhos possui uma população de aproximadamente 21 mil habitantes e fica localizado às margens da BR 163 (Cuiabá/Santarém), um dos principais corredores rodoviários de escoamento para os portos da região. O novo prédio vai substituir o antigo imóvel, que não possuía condições de segurança e alojamento para os militares, o qual foi demolido durante as obras. O terreno possui localização estratégica, próximo a escolas, posto de saúde e centro comercial do distrito.

O comandante do 46º Batalhão da Polícia Militar de Novo Progresso, ao qual o Posto Policial é vinculado, major Victor César Gama Monteiro, afirma que a nova estrutura é totalmente moderna e pensada em garantir o conforto do militar, que desenvolve um serviço de excelência para a comunidade de Castelo de Sonhos.

“O distrito só tem a ganhar com a entrega do novo prédio da Polícia Militar, que, sem dúvidas, representa um marco na história da corporação e da comunidade de Castelo de Sonhos. O trabalho é para promover o máximo de segurança para todos os moradores ou visitantes. Nós atuamos em várias ações militares, a exemplo da Operação Tolerância Zero e a Operação Fevereiro Seguro. Buscamos fortalecer, cada vez mais, esse trabalho”, finaliza o Major Gama.

