Publicação Nº037/2024 – Edital de Convocação “COOPERTRANS”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O senhor Pedro Antonio Rodrigues de Mello Junior, Presidente da COOPERATRANS COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE MORAES ALMEIDA E TRANSGARIMPEIRA – COOPERTRANS, inscrita sob o nº de CNPJ: 27.339.736/0001-45 no uso de suas atribuições e competências legais e estatutárias, convoca a todos os seus cooperados aptos a votar e serem votados para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO), a realizar-se na Sede Administrativa da Cooperativa sito à Avenida Ametista S/N Lote 10 Quadra 16, bairro Jardim das Orquídeas. CEP: 68189-000. Moraes Almeida Distrito de Itaituba – Pará, no dia 02 de março de 2024, com 1ª. Convocação às 07:00hs – com 2/3 (dois terços), em 2ª. Convocação às 08:00hs – com metade mais um dos cooperados e, em 3ª. Convocação às 09:00hs, com pelo menos 10 cooperados, para deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

Informes Gerais; Prestação de Contas do Exercício de 2023, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal e a destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura e manutenção das operações; Eleição e Posse dos Membros do Conselho de Administrativo/Diretoria Executiva; Eleição e Posse dos Membros do Conselho Fiscal; Transferência de PLgs; Denúncias sobre atividade de lavra ilegal, em áreas da cooperativa por não cooperados; Enceramento de lavras e fechamento de Minas; Censo dos cooperados nas lavras e atualização dos cadastros dos cooperados; e Outros assuntos gerais de interesse do quadro social.

Moraes Almeida Distrito de Itaituba (PA), 12 de fevereiro de 2024.

Pedro Antonio Rodrigues de Mello Junior

Presidente da COOPERTRANS

