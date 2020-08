Com juras de amor, borracheiro dá golpe em idosa e compra carro

Carro de luxo apreendido pela polícia na casa do suspeito (Foto:Reprodução)

Eles se conheceram na oficina e resultado do ‘romance’ é uma dívida de mais de R$ 200 mil para a vítima

Um homem de 31 anos, que trabalha como borracheiro no Distrito Federal, teve o carro apreendido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e agora é investigado por cometer estelionato amoroso contra uma idosa de 66 anos. Ele foi enquadrado na operação Amor Bandoleiro. O suspeito fez um empréstimo no nome da mulher, comprou um carro de luxo e desapareceu.

A história só parou na polícia porque a filha da vítima viu uma foto do homem entregando flores para a mãe dela no Dia dos Namorados. Ela confrontou a mãe e soube dos detalhes do golpe. De acordo com as investigações, o suspeito e a idosa se conheceram quando ela levou um veículo para trocar o pneu. Ele trabalhava na borracharia. Os dois engataram uma amizade, com muitas trocas de mensagens e encontros presenciais.

Foi quando a idosa autorizou o borracheiro a realizar um empréstimo por meio de seu aplicativo bancário, usando o celular dela. O “namorado” pegou R$ 65 mil de empréstimo.

O acusado, então, comprou um Chrysler modelo C300. De carro novo, o acusado abandonou a vítima e deixou para ela, claro, a dívida dos empréstimos.

Segundo a filha da vítima, que com esforço conseguiu arrancar toda a história do envolvimento dos dois, somado aos juros, o empréstimo realizado alcançou a cifra de R$ 224.376,48.

O carro acabou apreendido pela polícia na casa do suspeito. O borracheiro é investigado pelo crime de estelionato circunstanciado, com a pena de dois a dez anos de prisão. Segundo o delegado ajunto da 4ª DP, João de Ataliba, o ex-namorado da idosa será intimado a prestar depoimento.

“Vamos apurar se esse empréstimo foi o único que ele fez ou se houve outras vantagens financeiras conseguidas por meio desse tipo de crime”, explicou

