Com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, homem é preso pela PRF tentando sair em um ônibus com itinerário Santarém-Novo Progresso

Homem foi preso pela PRF na noite de sábado (22) em Santarém — Foto: PRF/Divulgação

Com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, homem é preso pela PRF tentando sair de Santarém

Alexsander Gonçalves Paes foi preso por volta de 22h em um ônibus com itinerário Santarém-Novo Progresso. O homem já tem diversas passagens por roubo, tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de sábado (22) em Santarém, no oeste do Pará. Alexsander Gonçalves Paes estava em um ônibus tentando sair da cidade.

De acordo com informações da PRF, o homem foi preso depois que os agentes realizaram entrevista e conferência dos documentos dos passageiros de um ônibus que saiu de Santarém com destino Novo Progressso.

Ainda segundo a PRF, Alexsander Gonçalves Paes recebeu voz de prisão e foi apresentado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado para os procedimentos.

O homem possui diversas passagens pela polícia e já responde na justiça pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Por:Jornal Folha do Progresso em 24/10/2022/07:05:53 com informações do G1 Santarém

