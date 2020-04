Com morte de bebê de um ano, Pará tem 2.070 casos confirmados e 114 óbitos por covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os nove óbitos acrescentados foram confirmados em Belém, Marabá, Santo Antônio do Tauá e São Miguel do Guamá e Santa Cruz do Arari, incluindo uma criança de um ano de idade.

Mais 87 casos do novo coronavírus foram confirmados no boletim da noite da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), publicado neste domingo (26).

You May Also Like