Com Neymar na torcida, Fla vence o Grêmio e volta ser líder

O rubro-negro retoma a posição, que estava com o Botafogo, com um ponto de vantagem.

Em dia inspirado de Luiz Araújo, o Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, no Maracanã. A partida foi válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 7 saiu do banco para decidir. Ele entrou ainda no primeiro tempo e marcou os dois gols da vitória rubro-negra. Agora, soma sete gols pelo Flamengo.

Com o resultado, o Fla se mantém líder. O Botafogo havia ultrapassado após jogar primeiro na rodada, mas o rubro-negro retoma a posição com um ponto de vantagem. O Grêmio vai para 14º, com seis pontos.

Os dois times voltam a jogar no domingo. O Flamengo visita o Athletico-PR em Curitiba às 16h, enquanto o Grêmio enfrenta o Botafogo no Espírito Santo às 18h30.

O Maracanã recebeu vários rostos conhecidos, como Neymar. O jogador esteve no estádio após publicar foto com a camisa de Gabigol nos últimos dias e recebeu a 99 durante o intervalo. Rodinei, Kenedy, Hugo Souza e até Arthur Jorge, técnico do Botafogo, também foram à partida.

O Flamengo precisou lidar com uma série de desfalques. Foram sete no total incluindo os cinco convocados (Arrascaeta, De la Cruz, Varela, Viña e Pulgar) e dois lesionados (Allan e Ayrton Lucas).

O Grêmio também teve problemas. Villasanti e Soteldo (seleções), Gustavo Nunes (suspenso), Diego Costa, Mila, Jhonata Robert e André Henrique (lesionados) ficaram fora.

COMO FOI O JOGO

O Flamengo começou o jogo mais perdido e o Grêmio perigoso. Todas as chances mais perigosas da primeira metade da etapa inicial foram dos gaúchos, que pecavam na pontaria. Tite ainda perdeu dois jogadores lesionados. Everton Cebolinha aos 24 minutos com dores na perna direita e depois Igor Jesus, aos 27, após torcer o pé esquerdo. Os dois vão ser reavaliados. Bruno Henrique e Luiz Araújo entraram nas vagas.

Depois de ter melhores chances, o Grêmio viu o Fla melhorar, ser mais perigoso e abrir o placar. Após as alterações, Luiz Araújo acertou um chutaço para abrir o placar em um primeiro tempo bastante travado. Os goleiros trabalharam pouco diante de tantos desfalques dos dois lados.

Luiz Araújo mudou totalmente o jogo. Depois de abrir o placar, ele ainda fez mais um para o Flamengo, que voltou bem melhor no segundo tempo. Com várias boas oportunidades, foi o camisa 7 quem conseguiu ser eficiente de fato. Lorran, bem na partida, participava de todos os bons lances criados.

O Grêmio tentava as cartadas finais enquanto o Fla esfriava o jogo. Os dois times até tiveram chegadas interessantes, mas sem grande eficiência. Tite e Renato, em estratégias opostas, mudaram as equipes. Os gaúchos finalmente chegaram ao gol no último lance, mas o Fla garantiu a vitória.

LANCES IMPORTANTES

Perigo. Aos quatro minutos do primeiro tempo, João Pedro fez boa jogada pela direita e lançou Pavón, que cruzou. Igor Jesus se enrolou e a bola sobrou para JP Galvão, que não conseguiu finalizar.

Por cima. Aos cinco, JP Galvão recebeu lançamento de Reinaldo na área, dominou e ajeitou para Pavón, mas a bola saiu.

Quase. Aos 17, João Pedro recebeu passe dentro da área e tentou encobrir Rossi, mas Fabrício Bruno tirou.

Saiu. Aos 20, Cebolinha deu bom passe para Lorran, que chutou forte, mas para fora.

Para fora. Aos 37, Lorran cruzou da direita, a defesa do Grêmio afastou e Bruno Henrique tentou de primeira, mas mandou por cima do gol.

Na trave. Aos 39, Luiz Araújo arriscou de fora da área e a bola foi na trave esquerda de Rafael Cabral.

1×0. Aos 41, Bruno Henrique achou Pedro, que passou para Luiz Araújo. O camisa 7 avançou e acertou um bonito chute para abrir o placar.

Não foi. Aos seis minutos do segundo tempo, Bruno Henrique caiu na área e o árbitro marcou o pênalti. Depois de análise no VAR, ele voltou atrás.

Quase. Aos 13, Lorran cobrou escanteio e David Luiz saltou, mas cabeceou no travessão.

Uh. Aos 19, Lorran cobrou escanteio da esquerda e a bola subiu para Pedro. O atacante girou e finalizou, mas mandou por cima.

2×0. Aos 23, após contra-ataque, Lorran tocou para Pedro, que encontrou Luiz Araújo. Ele dominou e chutou no canto do goleiro.

Com perigo. Aos 34, em boa troca de passes, Léo Pereira apareceu como ponta esquerda e cruzou para Léo Ortiz cabecear e quase marcar.

Foi perto. Aos 43, Victor Hugo cobrou escanteio e a bola sobrou para Luiz Araújo, que cruzou na cabeça de Pedro. Rafael Cabral fez grande defesa.

2×1. Aos 50 minutos, Edenílson diminuiu para o Grêmio após desvio de Kannemann.

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Cartões amarelos: Pedro, Wesley (FLA), João Pedro, Galdino, Carballo, Kannemann (GRE)

Gols: Luiz Araújo (aos 41 minutos do primeiro tempo), Luiz Araújo (aos 23 minutos do segundo tempo), Edenílson (aos 50 minutos do segundo tempo)

FLAMENGO

Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Léo Ortiz (Vitor Hugo), Igor Jesus (Luiz Araújo) e Lorran (Evertton Araújo); Gerson, Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro. T.: Tite

GRÊMIO

Rafael Cabral; João Pedro (Fábio), Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê (Carballo) e Cristaldo; Pavón (Nathan Fernandes), Galdino (Edenílson) e JP Galvão. T.: Renato Portaluppi

