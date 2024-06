Athletico vence Criciúma de virada por 3 a 1 e entra no G-4

Furacão é o 3º colocado do Brasileiro, com 16 pontos | Ernani Ogata/GE/Reprodução

Vencedor enfrentará o Flamengo em um confronto direto em Curitiba, no domingo.

Nesta quinta-feira (13), ocorreu a partida entre o Athletico Paranaense e Criciúma pela 8º rodada do Campeonato Brasileiro na Ligga Arena, em Curitiba. Apesar de um bom início do time catarinense, o Athletico se recuperou e venceu por 3 a 1.

Barreto, do Criciúma, e Mastriani e Cuello, do Athletico, marcaram os gols. O atacante uruguaio anotou duas vezes de cabeça.

O Furacão é o 3º colocado com 16 pontos. No domingo (16), enfrentará o Flamengo em Curitiba em confronto direto.

Com 5 pontos, o Tigre ocupa a 17ª posição e tem dois jogos a menos. Na próxima rodada, também domingo, recebe o Bahia.

COMO FOI O JOGO

Athletico e Criciúma entraram em campo pressionados, mesmo vivendo situações diferentes na tabela. Os rubro-negros vinham de três derrotas seguidas (duas na Sul-Americana e uma no Brasileiro) enquanto o Tigre sofreu uma goleada do Cuiabá em casa na última rodada.

Precisando de uma reação no campeonato, o time catarinense segurou a pressão inicial dos anfitriões. O Criciúma não só evitou tomar gol cedo como abriu o placar na primeira chance que teve.

O Furacão buscou o empate e virou no segundo tempo. Mastriani ganhou a titularidade na ausência de Canobbio, que foi convocado pela seleção do Uruguai.

Se na primeira etapa o Criciúma conseguiu impor alguma estratégia, na segunda o Athletico encaixou a marcação e conseguiu evitar sustos. O resultado foi confirmado com o terceiro gol já na reta final.

LANCES IMPORTANTES

0x1. Aos 8 minutos, Eder chamou a marcação e recebeu passe que sobrou para Barreto. O volante infiltrou a área e tocou direto para o gol. A bola correu devagar, bateu na trave e o próprio Barreto alcançou para completar.

1×1. Aos 21, Zapelli recebeu passe na esquerda e cruzou livre para a área. Mastriani subiu para cabecear firme direto para o gol.

2×1. Com 8 minutos do segundo tempo, Christian inverteu o jogo para Madson, que recebeu na direita dentro da área. Mastriani apareceu sozinho para marcar mais uma vez de cabeça.

3×1. Aos 33, Cuello recebeu passe de Fernandinho e finalizou entre marcadores de dentro da área. A bola passou rasteira à direita do goleiro Gustavo.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2024/07:46:20

