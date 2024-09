Com R$ 100 milhões, maior fabricante de tratores do mundo vai instalar fábrica no Brasil

(Foto: Reprodução) – A Mahindra, empresa indiana fabricante de automóveis, máquinas agrícolas e uma das maiores fabricantes mundiais de tratores, colocou em curso um plano de expansão global.

O planejamento inclui o mercado brasileiro, onde a empresa já opera há seis anos e conta com instalações para a montagem de equipamentos em Dois Irmãos (RS) e em Canoas (RS), esta em parceria com a Arthol.

Em solenidade que ocorreu em fevereiro, o governador Eduardo Leite e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, acompanharam a apresentação de investimentos da Mahindra Rise, maior fabricante de tratores do mundo, no Rio Grande do Sul. Com foco em máquinas agrícolas, a empresa indiana investirá para implementar sua nova unidade no município de Araricá, na região do Vale do Sinos.

O governador Eduardo Leite ressaltou a importância dos investimentos atraídos e como a nova unidade da maior fabricante de tratores do mundo demonstra o potencial do Rio Grande do Sul nessa empreitada. “A decisão da Mahindra em investir em uma nova unidade industrial em Araricá é um testemunho do potencial do nosso Estado. Os valores investidos, bem como a geração de empregos, não representam apenas números, mas efetivamente oportunidades importantes para nossos cidadãos e o desenvolvimento econômico das nossas comunidades”, apontou.

Em seus 78 anos de atuação, a marca se destaca por ser a que mais vende tratores no mundo, sendo sua produção no Estado gaúcho voltada para veículos para a agricultura familiar. A nova fábrica possuirá uma área total de 93 mil metros quadrados. Destes, 14 mil metros quadrados são de área construída, com previsão de que seja expandido futuramente para mais de 30 mil metros quadrados.

O CEO da Mahindra no Brasil, Jak Torretta, afirmou que a empresa agora entra em um novo momento, após seus oito anos de existência no Rio Grande do Sul. “Com essa nova área e o potencial do portfólio que temos no mundo, temos uma oportunidade muito grande para trazer outros produtos para o Estado, nesta mesma fábrica, expandindo nossa atuação. Nossa expectativa é de que já estaremos produzindo na nova unidade no primeiro trimestre de 2025”, pontuou.

Confirmação da instalação

A unidade ficará às margens da rodovia RS-239 em Araricá, no Vale do Sinos. O detalhamento do projeto será vem sendo costurado junto ao Governo do Estado. A previsão é de que o investimento parta de R$ 100 milhões, com geração de mais de 400 postos de trabalho. As informações foram divulgadas pela jornalista Giane Guerra do Jornal GZH.

Atualmente, em sua planta industrial no município de Dois Irmãos, no Vale do Sinos, a fabricante indiana tem capacidade para produzir 1,9 mil tratores por ano para 8 mil. Segundo o diretor-geral da Mahindra no Brasil, Jak Torretta Jr, o objetivo da multinacional é triplicar sua capacidade de produção atual no Rio Grande do Sul.

Anualmente, mais de 3 mil unidades dos tratores Mahindra são vendidas no Brasil, onde quase dois terços são na faixa de potência até 110cv, o qual é o principal segmento para a Mahindra. Num período pequeno de presença, a marca já alcança 5% de participação de mercado.

A intenção de instalar uma fábrica no Rio Grande do Sul já havia sido ventilada pela direção da empresa no Brasil, durante a Agrishow 2023, mas não tinha revelado o município de destino da estrutura. A confirmação veio recentemente com uma entrevista de Hemant Sikka, presidente do Setor de Equipamentos Agrícolas da Mahindra ao The Economic Times, da Índia.

“Nós estamos apostando no Brasil. Eu estou muito otimista com o nosso futuro no país. No cenário global atual, o Brasil tem se tornado uma das mais importantes exportadores de grãos”, disse o executivo. “Existe um enorme potencial de exportação a partir do Brasil e nós dobramos nossa participação de mercado e esperamos crescer ainda mais com a nova unidade fabril”.

Na linha detratores, a Mahindra já conta com instalações de manufatura ou montagem em três dos maiores mercados do mundo: Estados Unidos, Turquia e Índia. A futura base no Brasil vai fortalecer a presença da marca no sexto maior consumidor de tratores do mundo.

Em 2023, a fabricante de máquinas agrícolas anunciou investimentos de até R$ 400 milhões até 2026, com a geração de 500 empregos, em uma nova fábrica com sede provavelmente na Região Metropolitana de Porto Alegre, que representará uma transformação na produção da Mahindra no Estado.

Mercado de tratores no Brasil

Para a indústria de tratores, 2023 foi um ano difícil. Fatores como o fenômeno El Niño, escassez de recursos do Pronaf e Pronamp, juros elevados para financiamentos fora dos programas do BNDES e preços agrícolas, em geral, menores que no ano passado, resultaram uma queda de 15% se comparado à 2022. No segmento de pequenos e médios produtores, a queda foi ainda maior, chegando à 18%.

“No entanto, a MAHINDRA continua crescendo no Brasil. Apesar da queda de 18% no segmento que a empresa atua, conseguimos crescer 6% em relação a 2022. Ou seja, um desempenho muito acima da média da indústria”, comemora Torretta.

Sobre a Mahindra

A Mahindra foi fundada em 1945 como uma empresa de aço em Mumbai, na Índia. Dois anos depois, entrou para o mercado automotivo com um ícone mundial, o Jeep Willys.

Com o passar do tempo, consolidou sua marca e atuou em vários setores da indústria como o aeroespacial, automotivo, agronegócio, componentes, serviços de consultoria, equipamentos de construção, defesa, finanças e seguros, energia e muito mais.

Fonte: Compre Rural Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2024/15:10:54

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...