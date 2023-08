Com reservas, São Paulo perde do América-MG e segue em jejum fora de casa no Brasileirão

O São Paulo segue sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Tricolor foi derrotado pelo América-MG, por 2 a 1 na Arena Independência, pela 21ª rodada. Mesmo com time reserva, a equipe paulista teve um a mais em campo desde os 27 do segundo tempo.

Com este resultado, o São Paulo cai para a 11ª posição, com os mesmos 28 pontos. Está é a terceira derrota da equipe nos últimos seis jogos pelo torneio nacional. O América-MG segue na lanterna, com 13 pontos. Por outro lado, o Coelho voltou a vencer após oito rodadas.

O Tricolor volta a campo pelo Brasileiro no próximo domingo. A equipe enfrenta o Coritiba, às 20h30 (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo. Já o América-MG recebe o Santos, às 18h30, na Arena Independência, em Minas Gerais. Antes disso, ambos os times têm compromissos pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa Sul-Americana.

Na quinta-feira, o São Paulo recebe a LDU, às 19 horas, precisando reverter o placar de 2 a 1 sofrido na ida. O Coelho, por sua vez, vai até a Arena Castelão, para enfrentar o Fortaleza, no mesmos dia e horário. No jogo de ida, o Leão levou a melhor por 3 a 1.

O América-MG começou pressionando a saída do São Paulo e dificultando o avanço da equipe tricolor, que tinha maior posse de bola. Aos poucos, os visitantes conseguiram empurrar o Coelho para trás, mas não chegaram com tanto perigo. O São Paulo conseguiu a primeira finalização apenas aos seis minutos em chute que acabou na defesa de Cavichiolli.

Minutos depois, Danilo Avelar aproveitou o cruzamento de Martinez na área e cabeceou com perigo ao gol de Rafael, que se esticou todo para evitar o primeiro gol do América-MG. Aproveitando o contra-ataque, Rodriguinho chutou cruzado e mandou perto da meta são-paulina. Com 24 minutos no relógio, o América-MG, mais uma vez na bola aérea, levou perigo ao gol do São Paulo, dessa vez em cabeceio de Juninho.

O Tricolor, por sua vez, se viu preso na marcação do Coelho. Dez minutos depois, Juan achou Nathan, que invadiu a área e cruzou, mas Cavichiolli se antecipou e defendeu. Em seguida, Juninho avançou e finalizou bem para mais uma defesa de Rafael.

No intervalo, Dorival Júnior optou pela primeira mudança, colocando Lucas Moura no lugar de Juan. A equipe tricolor chegou ao ataque aos dois minutos, com um chute de Moreira da entrada da área. Assim, os visitantes passaram a levar algum perigo ao gol de Cavichiolli.

O América-MG, porém, logo acabou com a reação do São Paulo e abriu o placar aos 15 minutos, com Mastriani. Felipe Azevedo abriu para Rodriguinho, que passou por Belém, e cruzou na área para Mastriani concluir a jogada, sem chances para Rafael.

Aos 27, Mastriani foi expulso e deixou o América-MG com um a menos após dar um carrinho em Welington. Na discussão após o cartão do jogador do Coelho, Arboleda, do banco de reservas, também recebeu cartão vermelho. Pouco depois, Iago Maidana derrubou Calleri na área e o árbitro marcou a penalidade. Pato viu Cavichiolli defender a cobrança, mas no rebote, o atacante deixou tudo igual.

Na reta final, Lucas Moura sofreu falta na entrada da área, mas na cobrança, o camisa 7 mandou muito por cima do gol do América-MG. Minutos depois, Pablo Maia arriscou de longe e acabou acertando o companheiro de time. Luciano ficou com a sobra, errou, mas o lance já estava em impedimento.

Aos 44, o América-MG voltou a ficar na frente novamente. Daniel Borges venceu Pablo Maia e cruzou na área. A bola resvalou em Belém e sobrou Juninho, que ajeitou para Rodrigo Varanda finalizar firme ao gol de Rafael.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Mourão Panda/assessoria) /Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2023/10:28:37

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...