Com show de Veiga e Dudu, Palmeiras vence o Al Ahly e avança à final do Mundial

O Palmeiras disputará pela primeira vez a final do Mundial de Clubes da Fifa.

Nesta terça-feira, o time comandado por Abel Ferreira derrotou o Al Ahly, do Egito, por 2 a 1, no Estádio Al Nahyan, e garantiu vaga na decisão. Em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Raphael Veiga e Dudu deram show, cada um com um gol e uma assistência.

O primeiro tempo foi tenso, com o Palmeiras dominando as ações com bola, mas tendo dificuldade para concluir as jogadas. Na chegada de maior perigo, veio o gol. Dudu deu brilhante assistência para Veiga sair na cara do goleiro e finalizar com precisão, de direita, para marcar.

Logo no retorno para a etapa final, Veiga retribuiu o favor e deu belo passe para Dudu, que avançou com a bola e chutou forte para ampliar. Weverton chegou a falhar em lance no qual o jogador do Al Ahly mandou para as redes, mas o adversário estava impedido. Ainda deu tempo de Ashraf dar dura entrada em Rony e ser expulso.

Classificado para a decisão, o Palmeiras aguarda o resultado da semifinal entre Chelsea e Al Hilal, da Arábia Saudita, para conhecer o seu adversário. O jogo dos ingleses acontece na quarta-feira, às 13h30 (horário de Brasília).

A grande decisão do Mundial será realizada no sábado, às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Mohammed Bin Zayed.

Primeiro tempo

A partida começou com o cenário já esperado: Palmeiras tendo a posse de bola, buscando construir com troca de passes, enquanto o Al Ahly manteve as linhas baixas, apostando em contra-ataques. O Verdão tentou algumas finalizações, mas os arremates pararam em defensores do time egípcio.

Aos 38 minutos, o Palmeiras abriu o placar em Abu Dhabi. Na primeira chegada de maior perigo, Dudu recebeu de costas e deu belo passe para Rahael Veiga, que invadiu a área e finalizou de direita para tirar do goleiro e marcar.

Segundo tempo

No retorno do intervalo, o Al Ahly chegou com Afsha, mas Weverton caiu para defender sem problemas. Em seguida, o Verdão ampliou com um belo gol de Dudu. Aos três minutos, Veiga deixou Dudu em ótimas condições em toque de calcanhar, e o camisa 7 carregou pela direita, invadiu a área e finalizou algo para fazer o segundo do time.

O Al Ahly tentou chegar com Fahti, que arriscou de fora e viu a bola ser espalmada por Weverton. Aos 26 minutos, o Al Ahly chegou a diminuir, aproveitando grande falha de Weverton. No entanto, o jogador egípcio estava impedido no rebote do goleiro.

Aos 35 minutos, Ashraf deu dura entrada por trás em Rony e foi expulso, após o árbitro consultar o VAR. O Palmeiras teve a chance de marcar o terceiro, mas Marcos Rocha finalizou da entrada da área por cima do travessão. Weverton ainda trabalhou, fazendo boa defesa em finalização cruzada. Logo em seguida, os egípcios acertaram o travessão, antes do árbitro apitar o fim do jogo. (As informações são da Gazeta Esportiva – foto: Fabio Menotti/assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 08/02/2022/16:12:53

