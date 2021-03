Inter sofre gol no fim e perde para o São Luiz em casa pelo Gauchão

Nesta segunda-feira, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, o Internacional sofreu um gol no último lance e perdeu para o São Luiz por 2 a 1, em casa. A equipe de Ijuí jamais havia vencido o Colorado no Beira-Rio e não vencia o rival há 28 anos.

Os mandantes até começaram a primeira etapa melhores, mas encontraram muitas dificuldades para furar a forte marcação adversária. Enquanto isso, os visitantes apostavam nos contra-ataques e nas bolas paradas, e a estratégia deu certo. Com 38 minutos, Gabriel Araújo cobrou falta para a área, Daniel falhou ao tentar cortar, e Hugo Almeida, com o gol aberto, testou para o funda da rede e saiu para o abraço.

Em desvantagem, o Colorado partiu para cima no segundo tempo. Aos 17, Yuri Alberto aproveitou o bom cruzamento de Heitor e não perdoou. O artilheiro dominou e tocou por baixo do arqueiro para deixar tudo igual.

A partir de então, o time da casa pressionou em busca da virada. Aos 23, Yuri Alberto fez linda jogada individual e encontrou Peglow livre dentro da área. O atacante, no entanto, chutou para fora. Nos minutos finais, a pressão ficou ainda maior, já que o zagueiro Jadson foi expulso ao cometer falta em Vinicius Mello.

No entanto, quem acabou balançando as redes foi o São Luiz. Em rápido contra-ataque, João Marcus disparou pela direita e cruzou rasteiro. Na tentativa de afastar, o zagueiro Tiago Barbosa mandou contra a própria meta e decretou a derrota colorada.

Com o resultado, o Inter caiu para a quarta colocação do Gauchão, com quatro pontos. Já o São Luiz pulou para a terceira posição, com seis.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)

