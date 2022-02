Coordenador da campanha de Bolsonaro, Ciro Nogueira chama chapa Alckmin x Lula de ‘chula’

“Não combina, gente”, diz Ciro Nogueira sobre uma possível chapa com Lula e Alckmin (Foto:Edilson Rodrigues / Agência Senado)

Nome faz referência ao apelido de “picolé de chuchu” pelo qual Alckmin é chamado pelos adversários

Em entrevista realizada nessa segunda-feira, ao Metrópoles, o ministro da Casa Civil e coordenador da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, falou sobre a possibilidade de uma chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador. (As informações são do O Liberal).

Geraldo Alckmin para disputar as eleições deste ano. “Eu imagino como que vai ser chamada essa chapa: é a junção do chuchu com o Lula. Vai ser ‘chula’ a chapa. Não combina, gente. É uma tentativa de enganar o eleitor”, disparou Ciro Nogueira, numa referência ao apelido jocoso de “picolé de chuchu” pelo qual Alckmin é chamado por seus adversários. As informações são do portal Metrópoles.

Ciro Nogueira já foi aliado de Lula e afirmou ter sido procurado por interlocutores do ex-presidente para uma possível conversa entre os dois, mas disse ter recusado, porque estará ao lado de Bolsonaro. “As pessoas não iam entender um encontro meu com o presidente Lula, por mais cordial que fosse a conversa”, justificou.

Ele também evitou responder se o Progressistas, partido que comanda, vai compor com Lula ou se partirá para a oposição, caso o ex-presidente petista venha a vencer as eleições presidenciais deste ano. “Isso [eleição de Lula] não vai acontecer”, desconversou.

