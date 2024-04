Com três expulsos e pancadaria entre jogadores, Paysandu vence Remo no jogo de ida da final do Parazão

Jean Dias comemora gol contra o Remo (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu)

Jean Dias e Esli Garcia fizeram os gols do clássico deste domingo

Papão em vantagem

O Paysandu venceu o primeiro Re-Pa da final do Campeonato Paraense 2024. Em jogo marcado por expulsões e briga entre jogadores, o Papão bateu o Remo por 2 a 0 e abriu vantagem para o duelo de volta da decisão. Os gols do clássico deste domingo, dia 7, no Estádio Mangueirão, foram marcados por Jean Dias e Esli Garcia.

Jean Dias comemora gol contra o Remo.

Pancadaria

O clima esquentou entre os jogadores no final do clássico, após Leandro Vilela dar um carrinho em Raimar. O árbitro deixou o jogo seguir e aí começou a pancadaria entre os atletas na beira do gramado. Após um tempo com o jogo parado e a confusão acontecendo, o juíz decidiu ir ver o lance no VAR e expulsou Leandro Vilela.

Confusão entre jogadores no Re-Pa

Confusão entre jogadores no Re-Pa (Foto: Reprodução/TV Cultura)

Como foi?

No primeiro clássico da final do Campeonato Paraense, o Paysandu venceu o Remo por a 2 a 0, no Mangueirão. Os gols bicolores foram marcados por Jean Dias e Esli Garcia.

O primeiro tepo começou com o Paysandu no ataque, mas a primeira grande finalização do Remo. Paulinho Curuá deu passe para Sillas, que pelo lado direito e cruzou para Thalys que chutou para o gol, mas a bola foi para fora. O gol do Paysandu saiu aos 17 minutos, em falha de Nathan, Nicolas recuperou a bola que cruzou para Edinho, que mandou para Jean Dias abrir o placar. O Remo até tentou responder, mas o ataque de Pavani parou na zaga bicolor.

Com o passar do jogo, as duas equipes foram diminuindo o ritmo, mas o Paysandu queria mais um gol e foi aumentando o dominui de jogo. Na reta final da primeira etapa, o Leão chegou Nathan pela direita, mas o chute parou na defesa de Matheus Nogueira.

O segundo tempo começou nervoso, Nathan foi expulso após receber o segundo cartão. Mesmo com um a menos, o Remo não se fechou e buscou ainda mais o ataque. Thalys puxou um contra ataque e cruzou na pequena área, mas a zaga bicolor tirou a bola. O Leão começou a sentir o desgaste novamente e baixou o ritmo. Quando Esli Garcia entrou, logo recebeu a bola pelo lado esquerdo e finalizou para o gol, mas Marcelo Rangel mandou para escanteio.

Em reposta, Kelvin churou colocado, mas foi para fora. Após isso, Paulinho Curuá foi expulsou depois de cometer falta violente em Beil. O segundo do Paysandu saiu em jogada de Biel que chutou forte para o gol, mas Marcelo Rangel rebateu e deixou a sobra para Esli Garcia empurrar para o fundo da rede.

Após o segundo, uma confusão generalizada tomou conta da beira do gramada, até o executivo de futebol azulino apateceu para confrontar a arbitragem e foi foi contido pela comissão do Leão. A partida terminou em clima tenso entre os dois clubes.

Agenda

O próximo encontro entre Remo e Paysandu será nesta quarta-feira, dia 10, às 20h, no Mangueirão, pelo segundo jogo da semifinal da Copa Verde. Já a partida de volta, pela final do Parazão, vai ser no próximo domingo, dia 14, a partir das 17h, também no Mangueirão.

Fonte: GE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/04/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...