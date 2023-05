Com um a mais, Corinthians empata contra Argentinos Juniors e perde chance de ser vice-líder

O Corinthians ficou no 0 a 0 com o Argentinos Juniors nesta quarta-feira, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

No Estádio Diego Armando Maradona, o Timão perdeu a chance de alcançar a segunda colocação do grupo E, algo que aconteceria com uma simples vitória.

Com esse resultado, o Corinthians chegou aos quatro pontos, na terceira colocação do grupo E. O Argentinos Juniors lidera a chave, com oito unidades, enquanto o Independiente del Valle está na segunda posição, com seis. O Livepool-URU está na lanterna e possui os mesmos quatro pontos que o Timão, mas com menor saldo de gols.

Agora, o Corinthians volta a campo contra o Fluminense, no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília). O jogo é válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro e será disputado na Neo Química Arena.

Pela Libertadores, o Timão enfrenta na próxima rodada o Independiente del Valle, no dia 7 de junho. A partida ocorrerá no Equador, às 19 horas. Já o Argentinos Juniors recebe o Liverpool-URU no mesmo dia, em mesmo horário.

O jogo – O primeiro tempo, no geral, foi de domínio do Argentinos Juniors. A equipe teve o controle da posse de bola e pressionou o Corinthians quando não tinha a posse, forçando erros dos jogadores do Alvinegro. Mesmo assim, a primeira grande chance do jogo foi do Timão, com o zagueiro Murillo. Aos oito minutos, o defensor recebeu cruzamento de Bruno Méndez e, sozinho, finalizou por cima da meta adversária.

A equipe mandante foi responder aos 23 minutos, em finalização de Cabrera que passou raspando a trave do goleiro Carlos Miguel, após cobrança de escanteio. Aos 37, Matheus Bidu quase fez gol contra ao tentar cortar cruzamento rasteiro na pequena área, mas o arqueiro do Timão interveio.

O segundo tempo começou em ritmo morno, com o Argentinos Juniors mantendo o controle, mas arriscando muito pouco. O Corinthians manteve sua postura defensiva, com duas linhas de quatro em bloco recuado. Assim como na primeira etapa, a primeira grande chance foi do Timão: Yuri Alberto recebeu cruzamento de Matheus Bidu e cabeceou por cima do gol defendido por Arias.

O Argentinos Juniors seguia tendo o domínio das ações até a expulsão do atacante Thiago Nuss, aos 30 minutos. O jogador deu uma cotovelada em Roni e inicialmente recebeu apenas cartão amarelo, mas depois foi retirado de campo pelo árbitro Carlos Ortega.

Com um a mais, o Corinthians passou a se soltar ao ataque e apostou em bolas alçadas na área, mas teve pouco sucesso. O Argentinos seguiu competindo e não cedeu campo mesmo em desvantagem numérica. Nenhum ataque conseguiu ser eficiente e o placar não foi alterado.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

