Filhos de Madonna farão participação especial em show no Rio

(Foto: Instagram @madonna / The Music Journal) – Os filhos de Madonna, Estere e Stella Ciccone, David Band e Mercy James, estão no Brasil junto com a mãe para a última apresentação da turnê.

As gêmeas, Stella e Estere, participam do show e tem um momento especial durante a música Vogue.

Mercy James, é o pianista, tocando Hung Up num piano de cauda enquanto a mãe canta Bad Girl. David Band representa o cantor Prince quando Madonna apresenta Like a Prayer.

“Preciso agradecer aos meus filhos incrivelmente talentosos que me conduziram nesta jornada, cada um deles trazendo seu próprio talento único para o palco.Acho que o que meus filhos mais aprenderam neste ano de ensaios e apresentações é que se você quiser seguir seus sonhos, terá que trabalhar duro por eles”, disse Madonna no Instagram.

Confira:

https://www.terra.com.br/diversao/musica/filhos-de-madonna-farao-participacao-especial-em-show-no-rio,ba50868d85a3e3b1023cfb831bf8b9c5x4qiwfwn.html?utm_source=clipboard

Fonte: Terra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2024/06:31:56

