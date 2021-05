Keno marca nos acréscimos e Atlético-MG derrota Cerro Porteño no Paraguai

O Atlético-MG aumentou sua folga na liderança do Grupo H da Libertadores nesta quarta-feira.

Jogando fora de casa, o time derrotou o Cerro Porteño-PAR por 1 a 0, pela quinta rodada da fase de grupos, com o gol da vitória saindo aos 46 minutos.

Com o triunfo, a equipe garante a ponta da chave e pode obter a melhor campanha geral da competição.

Após um começo de jogo sem muitas emoções, o Atlético conseguiu ir para o ataque e criou as primeiras oportunidades, com Guilherme Arana e Eduardo Sasha. Porém, Jean estava ligado no jogo e defendeu as finalizações dos brasileiros.

A partida voltou a ficar travada nos minutos seguintes e as duas equipes tiveram dificuldades para construir lances claros de gol. Aos 38 minutos, Arzamendia ameaçou deixar o Cerro Porteño na frente com uma cobrança de falta. Depois, o Galo respondeu com Vargas aos 43, mas o chileno desperdiçou a chance que teve e o placar permaneceu zerado até o intervalo.

O cenário da etapa inicial se manteve no segundo tempo, com ambos os times criando poucas oportunidades e levando pouco perigo aos goleiros. Aos 16 minutos, os paraguaios tiveram outra cobrança de falta para tentar inaugurar os marcadores, mas a bola foi novamente para fora.

No decorrer da etapa, o técnico Cuca fez alterações no Atlético que fizeram com que o time jogasse mais ofensivamente. Como resultado, os mineiros passaram a ficar mais tempo no campo de ataque e mais próximos do gol da vitória, porém continuaram com dificuldades na construção de jogadas.

Apesar disso, o Galo quase saiu na frente aos 33 minutos. Dodô invadiu a área pela esquerda e cruzou na área, Arzamendia tentou afastar e mandou em direção às próprias redes, mas Jean fez linda defesa e impediu o gol alvinegro. No entanto, quando parecia que a partida terminaria empatada, aos 46, Keno roubou a bola no campo de ataque, driblou a marcação, avançou e finalizou. A bola desviou e foi para as redes, confirmando a vitória do Atlético no apagar das luzes.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Pedro Souza/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...