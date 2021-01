Com um a menos, Vasco é derrotado pelo Coritiba

O Vasco não conseguiu manter o embalo sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Neste sábado, os cruzmaltinos acabaram derrotados por 1 a 0 pelo Coritiba, em São Januário. Com o resultado, os cariocas seguem com 32 pontos, próximos da zona de rebaixamento. Os paranaenses chegaram a 25 e saem da lanterna do Campeonato Brasileiro.

No primeiro tempo, o Vasco ficou com um jogador a menos após expulsão de Henrique. O Coritiba aproveitou a vantagem numérica para marcar com Hugo Moura.

Na próxima rodada, o Vasco encara o Bragantino, em Bragança Paulista, na quarta-feira. No mesmo dia, o Coritiba recebe o Fluminense, no Couto Pereira.

O jogo – O Vasco começou a partida melhor e criou a primeira boa chance aos 11 minutos. Talles Magno recebeu passe na área, mas viu a zaga do Coritiba salvar antes da finalização.

O Coritiba dificultava a vida dos donos da casa com a boa marcação e ficou com um homem a mais aos 29 minutos. Henrique acertou Sarrafiore com o cotovelo e após revisão no VAR o árbitro deu o cartão vermelho para o lateral cruzmaltino.

Com a vantagem numérica, o Coritiba tomou o controle da partida. Tanto que Neilton teve boa chance de abrir o placar, mas parou em boa defesa de Fernando Miguel.

O Vasco tentava avançar nos contra-ataques, mas sofria com a desvantagem numérica. Do outro lado, o Coritiba aproveitou os espaços dados pelos donos da casa para marcar aos 43 minutos. Hugo Moura acertou chute de fora da área e deixou os paranaenses a frente no placar no intervalo.

No segundo tempo, o técnico Vanderlei Luxemburgo promoveu a entrada do meia Benítez. Só que mesmo com mais posse de bola, os cruzmaltinos não conseguiam passar pela marcação do Coritiba.

Os donos da casa só finalizaram com certo perigo aos 21 minutos, em chute de fora da área de Léo Matos. Depois, foi a vez de Benítez quase acertar o gol paranaense.

Na parte final, o Coritiba chegou pela primeira vez, com Luís Henrique. O Vasco seguiu em bisca do gol, mas parou na retranca dos visitantes, que seguraram a vitória em São Januário.

