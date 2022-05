Cuiabá não segura vitória e empata com Internacional no Brasileirão

O Cuiabá não segurou a vitória, há pouco, na Arena Pantanal, e empatou com o Internacional, em 1 a 1, pelo Brasileirão. Os gols foram no segundo tempo. O Dourado saiu na frente com gol de Valdívia, contra seu ex-time, e de pênalti, Pena empatou. (Foto:Reprodução SoNoticias)

O resultado deixa o Cuiabá na 15ª colocação (se aproximando da zona de rebaixamento) com 8 pontos e o Colorado é 10º com 10 pontos.

O Dourado começou no ataque e com um minuto Pepê mandou de fora da área e o goleiro Daniel segurou. Aos 5 minutos, Felipe Marques avançou na grande área mas se atrapalhou e saiu com bola e tudo. A primeira jogada de ataque do Colorado foi aos 9 minutos, Wanderson limpou dois do Cuiabá, mandou forte no canto direito e o goleiro Walter segurou.

Valdívia, que há muito tempo não enfrentava o Inter, clube onde atuou, estava sempre bem marcado e aos 14 minutos conseguiu concluiu jogada, de cabeça, e Daniel defendeu. O Cuiabá, jogando em casa, passou a dominar mais a partida e o Colorado só chegou com chance de gol aos 20 minutos. David mandou para Edenilson que tentou lançar para Wanderson mas a zaga do Dourado cortou.

O Inter por pouco não fez gol aos 28 minutos. Alan Patrick mandou para David que, perto da marca do pênalti, chutou com perigo e o goleiro defendeu. O Cuiabá respondeu no minuto seguinte. Valdivia ganhou da zaga, cabeceou mas a bola saiu por cima. O Internacional quase marcou aos 38 minutos ao receber passe de Wanderson mas ele estava à frente dos goleiros e a arbitragem marcou impedimento anulando o gol. O primeiro tempo terminou empatado.

No segundo tempo, o Cuiabá voltou mais ofensivo e abriu o placar logo com 4 minutos. Valdívia cobrou falta, perto da grande área, rasteira e o goleiro do Inter ainda tocou nela mas não segurou: 1 a 0 Cuiabá. O resultado fez Mano Menezes antecipar alterações colocando o atacante Carlos Pena no lugar do volante Liziero e Alemão também foi para o ataque no lugar de David. Os 13, duas jogadas de ataque com Wanderson batendo e a defesa cortando e Pena, de cabeça, mandou por cima da trave. Nervosos, os colorados não conseguiam evoluir. Wanderson levou amarelo por reclamação e pouco depois Mercado fez falta em Rodriguinho e também levou cartão.

Aos 35, saiu o gol de empate. O lateral João Lucas fez falta em Mercado, a arbitragem marcou pênalti e ele levou o segundo amarelo, sendo expulso, e o Cuiabá ficou com 10. Pena cobrou e marcou para o Internacional: 1 a 1.

O Cuiabá reagiu ao 41 e por pouco não fez o segundo. Alan Empereur caiu na grande área na disputa pela bola e pediu penalidade mas o juiz não marcou. Nos acréscimos, os torcedores do Dourado levaram grande susto. Moisés acertou bonito chute e o goleiro do Dourado espalmou. Outra jogada perigosa foi no último lance com Wesley dentro da grande área mandou para fora e a partida acabou: 1 a 1.

22/05/2022

