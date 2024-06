Comandante-Geral da PMPA anuncia implantação do primeiro Colégio Militar em Santarém

Reunião com prefeito Nélio Aguiar e comandante-geral da PMPA — Foto: Prefeitura de Santarém/Divulgação

O comandante-geral realizará diversas entregas e fará visitas em municípios na região do oeste do Pará.

Em Santarém, oeste do Pará, o coronel Dilson Junior, comandante-geral da Polícia Militar do Pará, anunciou nesta segunda-feira (24) a possibilidade da instalação do primeiro Colégio Militar na cidade. O anúncio veio após uma reunião entre o comandante e o prefeito Nélio Aguiar.

Ainda durante a reunião com o prefeito, onde também estiveram presentes o comandante do CPR-1, coronel Tarcísio Costa e o comandante do 3º BPM, Coronel Joselde Barbosa e equipe, também ficou acertada a instalação de câmeras de segurança no Mirante do Saubal, assim como a ronda diária pela área.

Além do anúncio do Colégio Militar, o comandante destacou sobre as operações Sucuri II e Cara Crachá, atualmente em curso na região oeste do Pará. As ações visam intensificar a segurança e combater a criminalidade, com resultados expressivos na apreensão de drogas e recuperação de veículos roubados.

“Estamos utilizando embarcações para abordar todas as embarcações que vêm do estado do Amazonas e do Pará, já que essa é uma rota conhecida do tráfico internacional de drogas”, explicou o Coronel Dilson.

A operação tem sido conduzida pela tropa do Comando de Policiamento Regional (CPR-1), sob o comando do Coronel Tarciso, e tem obtido resultados positivos.

“Retiramos drogas de circulação praticamente todos os dias e frequentemente realizamos prisões”, acrescentou.

A Operação Cara Crachá concentra-se na abordagem de veículos que possam ser produtos de roubo. “Hoje, já recuperamos oito veículos com registros de roubo ou chassis adulterados e cumprimos seis mandados de prisão”, afirmou o Coronel.

O Coronel Dilson também falou sobre sua visita à região para entregar melhorias e ouvir demandas das unidades locais. “Estamos iniciando por Santarém e faremos uma série de visitas às unidades da região oeste. Amanhã, entregaremos a reforma completa da nossa companhia em Juruti e visitaremos as obras dos novos quartéis de Óbidos e Alenquer”, informou.

Entre as melhorias, está a entrega de novas pistolas do tipo Bereta apx para o 18º BPM em Monte Alegre. “Também passaremos por Oriximiná e outras localidades para estar próximos da nossa tropa e ouvir suas demandas, visando proporcionar melhores condições de trabalho”, disse o Coronel.

Base Candiru

Uma das iniciativas mais aguardadas é a instalação da base Candiru no Estreito de Óbidos, prevista para o segundo semestre deste ano. “Essa base será um divisor de águas. Se hoje já conseguimos apreender drogas, imaginem com a base operando a pleno vapor”, afirmou o Comandante-Geral.

A base terá atuação integrada de diversos órgãos de segurança pública, como Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, e outros órgãos estaduais e federais, incluindo a Secretaria da Fazenda, Secretaria do Meio Ambiente e Receita Federal.

A instalação da base Candiru é vista como uma estratégia importante para a redução da criminalidade na região. “Será um esforço conjunto entre municípios, estado e união, trabalhando de maneira integrada nesse ponto estratégico”, concluiu o Coronel Dilson Júnior.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2024/08:43:24

