Comando Vermelho solta fogos de artifícios em bairros de Salvador no aniversário do líder da facção

Fogos de artifícios foram registrados em diferentes bairros de Salvador Crédito: Reprodução

Moradores chegaram a confundir fogos com disparos na madrugada desta sexta-feira (18)

Moradores de diferentes bairros de Salvador ouviram, por volta da meia-noite desta sexta-feira (18), o barulho de fogos de artifícios no céu. Quem estava do lado de fora de casa, além de ouvir os estouros, viu luzes vermelhas dominarem o cenário. O caso foi registrado em bairros como Castelo Branco, São Gonçalo do Retiro, Pernambués, Lobato, Vila Canária, Dom Avelar e Pau da Lima.

Todos os bairros com atuação do Comando Vermelho (CV), o que não é coincidência. Durante a quinta-feira (18), circularam mensagens que anunciavam um ‘feriado em Salvador’, acompanhada de um emoji de bandeira vermelha, usado por membros da facção em suas mensagens. O motivo da ‘festa’ é o aniversário de Anderson Souza de Jesus, de 34 anos, que é mais conhecido como Buel.

Ele é uma liderança da facção e apontado como o maior fornecedor de armas para os traficantes do CV na Bahia. O volume de fogos para ele foi tão grande que moradores chegaram a achar que os estouros eram tiros. “Na hora que estourou, foi forte demais. Tomamos um susto aqui em Castelo Branco, mas depois o povo falou no grupo que eram fogos de artifícios e que os traficantes tinham falado antes”, conta uma moradora que prefere não se identificar.

Em Pernambués, aconteceu o mesmo, como conta um morador que também não revela o nome. “Foram muitos fogos mesmo, parecia réveillon. Foi concentrado na Guine, depois do final de linha, já mais perto da Avenida Luis Eduardo Magalhães. Na janela, dava para ver a luz vermelha refletida na parede”, fala. A Guine é uma das localidades de Pernambués que tem atuação do Comando Vermelho.

Buel se tornou, em agosto desse ano, o ‘Rei de Copas’ e alvo prioritário do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), que reúne os criminosos mais perigosos e procurados do estado. Até o momento, segundo informações de policiais consultados pela reportagem, o criminoso estaria escondido no Rio de Janeiro.

