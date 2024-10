Pará qualifica novos estudantes e atinge marca de 4,5 mil certificados pelo ‘Capacita COP 30’

(Foto: Marco Santos / Ag. Pará) – Articulação do Estado com 25 entidades permite qualificar paraenses para COP 30; meta é chegar a 22 mil certificações

A vice-governadora Hana Ghassan entregou, no final da tarde desta quinta-feira (17), 2.900 certificados de conclusão de curso voltados aos alunos que aderiram gratuitamente ao programa do Governo do Pará de aptidão profissional: o “Capacita COP30”. Essa foi a segunda turma formada. Anteriormente, foram certificados 1,6 mil, totalizando 4,5 mil contemplados. A solenidade de entrega foi realizada no Hangar Centro de Convenções, em Belém.

O programa é uma articulação do Estado em conjunto com 25 entidades e tem como objetivo qualificar paraenses para 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontecerá em novembro de 2025, na capital paraense.

A meta do Poder Executivo Estadual paraense é formar 22 mil interessados em ingressar no mercado de trabalho, se qualificar ou aproveitar as oportunidades que a COP 30 trará em diferentes áreas, como por exemplo, infraestrutura, turismo, logística, hotelaria, produção alimentícia e atendimento ao público. Atualmente, são ofertados 67 tipos de cursos.

A vice-governadora e coordenadora Estadual da COP30, Hana Ghassan. destacou a importância do esforço coletivo para qualificação da população e anunciou que, ainda este ano, será lançada uma plataforma para conectar quem fez os cursos e a iniciativa interessada em contratar. “É graças a união com estes 25 parceiros que conseguimos chegar até aqui. Então, eu faço questão de cumprimentar todos esses parceiros”, ponderou.

“Estamos muito felizes porque, ao todo, já foram 4,5 mil capacitados num total de 22 mil vagas de capacitação. Nós sabemos que um Estado para se desenvolver, para gerar mais emprego e mais renda, precisa da mão de obra qualificada. O Governo do Estado está trabalhando nesse sentido junto com outros 25 parceiros desse programa que é uma união de esforços”, disse.

“Além disto, foi anunciado pela nossa Secretaria de Tecnologia, que será disponibilizado uma plataforma que irá conectar quem fez o curso, que agora tem um selo Capacitação COP30, com o mercado de trabalho. Então a gente vai unir esses dois eixos para que a possamos cada vez mais gerar progresso para nosso Estado e para nossa capital Belém”, completou a vice-governador

David Carvalho que já é garçom, aproveitou o Capacita COP 30 para fazer uma requalificação profissional. “Isso é muito importante para aprimorar minhas técnicas. Sempre tem coisas novas e é bom para ir aprendendo. Agora, quero fazer o curso de inglês”, comemorou. “Foi um aprendizado interessante com metodologia única. Aprendi me divertindo. Foi maravilhoso”, completou Livia Teixeira, aluna do curso de inglês.

Qualificação para agentes da segurança pública

Os militares também estão se preparando para COP 30. O Coronel da Polícia Militar, José Wilson de Moura, também aprimorou o inglês. “É um curso de fundamental importância para COP 30 que está chegando e o Governo do Estado está investindo para capacitar seus servidores para uma Conferência de excelência”, pontuou.

Já o representante da Aeronáutica, Major Flavio Cariri, destacou que a parceria foi fundamental para incluir 25 militares no Capacita. “Esse programa caiu como uma luva nas nossas intenções porque não é fácil conseguir uma capacitação de qualidade, ainda mais gratuita. Então nós acabamos juntando o útil ao agradável, além de estabelecer uma parceria valiosa com o Governo do Estado”, avaliou.

Fonte: Leonardo Nunes (SECOM) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/10/2024/08:58:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...