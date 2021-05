Mulher disputa amor de homem na faca em Moju (PA)

(Foto:Reprodução) – O assunto do momento na cidade de Moju, na Região do Baixo Tocantins, é a disputa de duas mulheres por um homem, que acabou com uma delas sendo ferida com uma facada pela rival.

O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil do município, no nordeste paraense, como tentativa de homicídio. Agora, os moradores estão querendo saber quem é o “gostosão”.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio em que a mulher identificada como Larissa Nunes havia desferido um golpe de faca na perna da rival, Vanessa Amaral.

Segundo os policiais, a motivação do crime seria por causa de um homem ainda não identificado. De acordo com informações de testemunhas, Vanessa estava trabalhando em um bar, quando Larissa chegou ao local armada de faca e partiu para cima dela, desferindo um corte profundo na perna esquerda da rival.

Os militares prenderam Larissa em flagrante, portando duas facas. Ela foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Moju para os procedimentos cabíveis.

Por:Paulo Jordão Repórter investigativo

