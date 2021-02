Atlético-MG vence Fortaleza em casa e assume vice-liderança do Brasileirão

Em busca dos três pontos para se manter vivo na disputa do título do Brasileirão 2020, o Atlético-MG recebeu o Fortaleza no Mineirão, há pouco, e conseguiu uma vitória por 2 a 0 construída no segundo tempo da partida.

Com o resultado positivo, o Galo soma 60 pontos em 33 rodadas, ultrapassa o São Paulo e é o novo vice-líder da competição, somente atrás do Internacional. Já o Fortaleza perde mais uma oportunidade de sair da zona de rebaixamento, e permanece na 17º colocação, com 35 pontos.

O próximo desafio do Galo pelo Brasileirão está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, contra o Goiás no Estádio da Serrinha. Já o Fortaleza terá um duelo de times na zona de rebaixamento na quinta-feira contra o Coritiba. A partida será realizada no Castelão às 18h30.

O jogo – O primeiro tempo da partida foi um retrato das necessidades das duas equipes: o Atlético-MG buscou mais o gol da vitória para seguir na cola do líder Internacional, enquanto o Fortaleza se fechou em busca do empate ou um gol de contra-ataque. A defesa dos visitantes se mostrou muito bem organizada e impediu qualquer chance perigosa do Galo ao gol de Felipe Alves.

O intervalo serviu para Sampaoli ajeitar a forma do Atlético-MG atacar e, logo aos 11 minutos da volta, Guilherme Arana recebeu cruzamento de Hyoran e abriu o placar para os donos da casa, em chute no canto esquerdo que deixou Felipe Alves imóvel. Aos 22, foi a vez do chileno Vargas ampliar a vantagem do Galo, pegando o próprio rebote de um pênalti defendido.

Os dois gols rápidos pareceram acordar o Fortaleza, que retomou as ações ofensivas em busca do gol. Aos 28 minutos, depois de revisão do VAR, o árbitro Leandro Pedro Vuaden assinalou penalidade máxima de Jair em cima de David. Na cobrança, Osvaldo desperdiçou a oportunidade com um chute na trave de Éverson.

Ainda aos 40 minutos da etapa final, Savarino recebeu passe de Marrony e marcou mais um para os donos da casa, mas o assistente assinalou impedimento de Marrony na jogada. O lance foi checado no VAR e a irregularidade foi confirmada.

