Grêmio perde confronto direto para o Bahia e se complica na luta contra o rebaixamento

O desenho do jogo passou a ser então de Grêmio se expondo ao ataque – não a toa Mancini sacou o zagueiro Kannemann para a entrada do atacante Diego Souza – enquanto o Bahia se defendia e explorava contra-ataques, que levavam perigo.

Mesmo com o placar aberto, os donos da casa continuaram em cima e não demoraram para ampliar. Em falha bizarra da defesa, pressionado, Geromel recuou mal para o goleiro, que saiu tão mal quanto. A bola sobrou limpa para Raí Nascimento, com total liberdade, bater para o gol vazio e anotar o segundo.

O jogo – Desde os primeiros minutos da partida, o Bahia, empurrado por uma Fonte Nova lotada, pressionava o Grêmio e controlava as ações. Não a toa, o primeiro gol não demorou a sair. Aos 12 minutos, após passe de Rodriguinho, a bola sobrou para Matheus Bahia pelo lado esquerdo. O lateral chutou em cima do goleiro Gabriel Grando, que aceitou.

Com o resultado, o rebaixamento gremista é iminente. A equipe estaciona nos 36 pontos e, faltando três rodadas, pode chegar a, no máximo, 45 pontos, soma que pode significar a permanência. Porém, a sequência é ingrata: São Paulo em casa, Corinthians fora e Atlético-MG na Arena.

A situação do Grêmio nunca esteve tão complicada no Brasileirão de 2021. Em confronto direto para escapar da degola, o Tricolor foi derrotado por 3 a 1 para o Bahia, na Fonte Nova, em partida que valia como final para as duas equipes.

