Comissão de Saúde da Alepa visita Hospital Municipal de Novo Progresso

Visita aconteceu no sábado, dia 11 de setembro (Fotografo: Reprodução).

Deputado Dr. Jaques Neves foi recebido pelo prefeito Gelson Dill, João Magalhães e outras autoridades

A Comissão de Saúde da ALEPA, por meio do seu Presidente e Deputado Estadual Dr. Jaques Neves, visitou as instalações do Hospital Municipal de Novo Progresso no último sábado, 11. O objetivo da visita era fiscalizar e contribuir com sugestões de melhorias além da construção de um novo Hospital para a região, que deve ser encaminhada uma moção ao poder executivo.

Na visita, o Deputado Estadual foi acompanhado pelo Prefeito de Novo Progresso, Gelson Dill, o Diretor Administrativo do Hospital, João Magalhães e a Secretária Adjunta de Saúde Municipal, Raquel Souza, onde foi vista a enfermaria, os consultórios e a estrutura do hospital. O vereador Moacélio Mello solicitou a presença da Comissão de Saúde do legislativo estadual para pedir celeridade nas melhorias do local. “O Hospital Municipal atende muita gente e nós, que trabalhamos para o povo de Novo Progresso, precisamos cuidar dele, a visita do Deputado é fundamental neste momento”, afirmou o vereador.

Para o Deputado Jaques Neves a primeira coisa a ser feita é enviar o documento com urgência aos órgãos responsáveis e cobrar a construção de um novo hospital para a região. “Como médico, sei da importância de ter um ambiente bom para atender aos pacientes, e este é meu compromisso como presidente da comissão de saúde do legislativo do estado, dar essa resposta aos anseios da população”, concluiu o deputado.

O Diretor Administrativo do Hospital confirmou a necessidade de uma reforma geral e que a visita já é um primeiro passo para os pedidos dos moradores do município. “Saímos felizes dessa visita e tendo a certeza que os esforços da comissão de saúde devem trazer bons frutos para todos”, confirmou o diretor.

Por: Yuri Siqueira

Fonte: Portal Santarém

