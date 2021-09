Publicação Nº 459/2021 – Ofício Circular 003/2021 – COOPERTRANS

Ofício Circular 003/2021



Aos

Cooperados

Assunto: Circularização da Carta de Convocação para Regularização de Cooperados junto à

Cooperativa dos Garimpeiros de Moraes Almeida e Transgarimpeira– COOPERTRANS.





CONVOCAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE COOPERADOS JUNTO À COOPERTRANS



O presidente da Cooperativa dos Garimpeiros de Moraes Almeida e Transgarimpeira–

COOPERTRANS, senhor Pedro Antonio Rodrigues de Mello Junior, no uso de suas atribuições e

competências legais e estatutárias, convoca a todos (as) os seus 3422 (três mil e quatrocentos e vinte e dois)

cooperados para se dirigir à sede da cooperativa que está localizada na Av. das Esmeraldas, nº 1348 – Bairro

Moraes Almeida. CEP: 68.189–000, Itaituba –PA, até o dia 30 de setembro de 2021. no período das 08:00 às

18:00 horas, para tratar sobre assuntos relacionados aos atos, atitudes e procedimentos que convergem a

irregularidade de cooperado (s), principalmente por infringir aspectos legais e estatutários na cooperativa,

conforme previsto no Estatuto Social da Cooperativa COOPERTRANS, e cujo (s) qual (ais) poderá (ão)

provocar o desligamento (s) de cooperado (s) por eliminação do quadro social.



Vale ressaltar que a não manifestação do cooperado (s) em se dirigir a sede da cooperativa para

negociar suas pendências, poderá acarretar além de sua eliminação do quadro social, também a

impossibilidade de ocorrência da realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO–2022) da Cooperativa

COOPERTRANS, pelo motivo de quórum de cooperados aptos a votar.

Agradecemos a atenção e cooperação.

Cordialmente,



Moraes Almeida/Itaituba–PA, 09 de setembro de 2021.

Pedro A. R. de Mello Junior

Presidente da COOPERTRANS

Publicado dia 13 de Setembro de 2021 às 13:11:56 , por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...