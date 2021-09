Jovem progressense é preso pela segunda vez em Rurópolis por furtos em supermercados

Rivaldo Salazar dos Santos, de 19 anos, natural de Novo Progresso arrombava estabelecimentos e depois furtava, foi transferido de Rurópolis para Itaituba .— Foto: Divulgação

Rivaldo nasceu em Novo Progresso e tinha residência na comunidade Santa Julia distante 30 km da cidade.

Rivaldo Salazar dos Santos, de 19 anos, foi preso acusado de furtos em supermercados de Rurópolis , foi transferido para presídio em Itaituba.

Uma operação das Polícias Militar e Civil transferiu para o presídio em Itaituba, no sudoeste do Pará, um jovem de 19 anos preso por furtos em supermercados em Rurópolis.

A transferência de Rivaldo Salazar dos Santos, natural de Novo Progresso, foi na sexta-feira (10).

A prisão do jovem aconteceu após investigações integradas, que apontaram que Rivaldo arrombava estabelecimentos e cometia os furtos de mercadorias. Câmeras de segurança ajudaram na identificação do suspeito.

Antes de ser preso o jovem ainda conseguiu pular o muro de algumas casas, mas foi capturado. Com ele a polícia encontrou mercadorias e dinheiro.

Outros Crimes

Rivaldo Salazar dos Santos, foi preso em 2018 após cair de uma altura de 5 metros do forro do supermercado onde havia praticado furto e precisou de atendimento médico. – Dono do supermercado conseguiu recuperar o dinheiro que havia sido furtado do caixa – Ele foi preso em flagrante na cidade de Rurópolis, onde respondeu em liberdade pelo crime de furto qualificado.

As investigações continuam para verificar outros que podem ter sido cometidos por Rivaldo.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM G1

