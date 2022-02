Caixa Econômica Federal vai instalar agência na cidade de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Desde de janeiro de 2021, o Prefeito Gelson Dill estava fazendo contatos com autoridades da Caixa Econômica Federal para que Novo Progresso fosse um dos contemplados, mostrando as potencialidades do município. A maior parte das exigências foram cumpridas e algumas serão efetivadas após a chegada da Agência a Novo Progresso

