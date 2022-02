Comitiva de vereadores é assaltada no interior do Pará

(Foto:Reprodução) – Um grupo de vereadores da cidade de Moju, no nordeste do Pará, na manhã de quarta-feira (16), iniciou uma viagem rumo a Belém, mas pararam em uma lanchonete, localizada na margem da BR-483, no trecho conhecido como Alça Viária, na manhã desta quarta-feira (16).

Ao tomarem os primeiros goles de café, dois bandidos invadiram a lanchonete, de arma em punho, e roubaram os pertences de todos os clientes. Durante “a limpa”, com as armas caseiras apontadas para a cabeça das vítimas, os criminosos levaram celulares, dinheiro e outros objetos de valor. (As informações são do Portal Debate, com Moju News)

Os parlamentares assaltados foram os vereadores “Pretão” (MDB); Prof. Bruno Quaresma (PL); “Márcio do Quinha” (PSC); “Kelly do Pai Du Céu” (MDB) e “Nete” (PL). Várias outras pessoas que estavam no local também foram assaltadas. Os vereadores estavam indo cumprir uma agenda em Belém. Nenhuma vítima ficou ferida na ação criminosa.

Jornal Folha do Progresso em 17/02/2022/16:44:44

